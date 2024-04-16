قواعد التقديم في المدارس المصرية اليابانية 2024

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني قواعد التقديم في المدارس المصرية اليابانية للعام الدراسي المقبل 2024-2025.

وفتحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني باب التقديم في المدارس المصرية اليابانية في الفترة من يوم الثلاثاء الموافق 16 أبريل 2024 ولمدة 15 يومًا.

خصصت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني رابط إلكتروني للتقديم في المدارس المصرية اليابانية للمستوى الأول من مرحلة رياض الأطفال في جميع أنحاء الجمهورية.

ونبهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني إلى عقد مقابلات للأطفال المقبولين بشكل مبدئي في المدارس المصرية اليابانية على أن يكون اجتياز تلك المقابلة شرطا أساسيًا للقبول بشكل نهائي.

ويمكنك التقديم في المدارس المصرية اليابانية (من هنا).

قواعد عامة في المدارس المصرية اليابانية

يجب أن يكون الطفل المتقدم في المدارس المصرية اليابانية مصري من أبوين مصريين الجنسية.

التقديم في المدارس المصرية اليابانية يكون عبر المنصة الإلكترونية فقط وهو إجراء خاص بالمدارس المصرية اليابانية التي سيتم تشغيلها العام الدراسي ٢٠٢٤ – ٢٠٢٥ علي ألا تطبق هذه القواعد علي أي مدارس أخري تابعة لوزارة التربية والتعليم ولن يتم قبول أي طلبات للتقدم بأي وسيلة أخرى أو بعد المواعيد المحددة او تم تقديمها قبل الميعاد المحدد وتتساوى الفرص لجميع الطلبات المقدمة دون النظر إلى أولوية التسجيل على المنصة.

لغة التدريس في المدارس هي اللغة الإنجليزية.

المنهج المستخدم في هذه المدارس هو المنهج الدراسي المصري 2.0 بالإضافة إلى أنشطة “التوكاتسو” كأنشطة أساسية وما يلزم من أعباء لتطبيق هذه الأنشطة.



تسعى المدارس المصرية اليابانية إلى تطبيق النموذج الياباني من الأنشطة التعليمية “توكاتسو”، وتشير هذه الكلمة إلى مفهوم التنمية الشاملة للطفل من جميع الجوانب، والتي تركز على بناء شخصية الطفل المتمثلة في سلوكياته ومهاراته وقيمه واتجاهاته بنفس درجة الأهمية لتنمية معارفه ومعلوماته ومهاراته العقلية.

ولفتت المدارس المصرية اليابانية إلى أنهىمن ثم خلق مواطن صالح متزن منتج يحترم نفسه والآخرين ويقوم بأدواره في المجتمع لما فيه صالحه الشخصي وصالح المجتمع ككل على حدٍ سواء.

ويتحقق ذلك من خلال مجموعة من الأنشطة المرتبطة بالمهارات الحياتية التي تدرج في الممارسات اليومية داخل المدارس المصرية اليابانية.

وتهدف المدارس المصرية اليابانية إلى تطبيق نموذج التعليم الياباني من الأنشطة التعليمية والذي يُعرف باسم "توكاتسو"، والذي يهدف إلى التنمية الشاملة للطالب من خلال بناء شخصية سوية في السلوكيات، المهارات، القيم، والاتجاهات.

