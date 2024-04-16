صحة الشرقية تقدم خدمات علاجية لـ 70 ألف مواطن خلال عطلة عيد الفطر المبارك

قدمت الفرق الطبية بالمستشفيات العامة والمركزية والنوعية، والبالغ عددهم ٢٥ مستشفى، وبالمراكز الطبية والوحدات الصحية البالغ عددهم ٤٩٠ منفذ بمحافظة الشرقية، الخدمات الطبية العلاجية لأكثر من ٧٠ ألف مواطن، تردد عليها خلال عطلة عيد الفطر المبارك، وذلك بالأقسام الطبية المختلفة.

حيث تم توقيع الكشف الطبي وتقديم الخدمات الطبية لعدد ٩٧١٧ مريض بالعيادات الخارجية الصباحية والمسائية، وتوقيع الكشف الطبي للحالات الطارئة لعدد ٣٥٠٤٨ مواطن بأقسام الاستقبال والطوارئ، وإجراء ٢٠٥ عملية جراحية ما بين صغرى وكبرى وذات مهارة، كما بلغ نسب إشغال أسرة العنايات المركزة بالمحافظة ٧٢% وذلك بإجمالي ١٧٦٨ مريض، وإشغال أقسام الحضانات بنسبة ٥١% بإجمالي ١٣١٧ طفل.

وصرح الدكتور هشام مسعود، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، بأنه تم إجراء ٧٥٠٠ جلسة غسيل كلوي لأكثر من ٣ آلاف مريض كلى خلال تلك الفترة، وإجراء عدد ١١٠٨٣ فحص معملي للمرضى، والأشعات لعدد ٦٧٦٩ مريض منهم ١٣٥١ أشعة مقطعية وتقديم الخدمات الطبية لعدد ١٨٣١ مريض بالأقسام الداخلية، وعدد ٦١٥ حالة بأقسام الأطفال بالمستشفيات، هذا بالإضافة إلى تقديم المصل واللقاح الخاص بعقر الحيوان لعدد ١٦٨٥ مواطن بمحافظة الشرقية، كما تم تقديم الخدمات الطبية لعدد ٧٣٢٩ مواطن تردد على الوحدات الصحية بالمحافظة، هذا بجانب تقديم الخدمات الصحية ضمن المبادرات الرئاسية المختلفة خلال تلك الفترة.

وأشار الأستاذ محمود عبدالفتاح مدير المكتب الإعلامي بالمديرية، إلى أن الجهاز الإشرافي بالمديرية لم يألو جهداً في المتابعة الميدانية المستمرة على منافذ تقديم الخدمة الطبية خلال فترة عيد الفطر المبارك، بتكليف من وكيل وزارة الصحة بالشرقية، كما قامت الإدارة العامة للطب الوقائي أيضاً بالمرور الإشرافي على المراكز الطبية والوحدات الصحية، بجانب متابعة سلسلة التبريد، ومخازن الطعوم، والأعمال الوقائية بالمستشفيات، هذا بالإضافة إلى قيام وكيل الوزارة بالمرور علي ٣٣ منفذ طبي لمتابعة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين، وخطة التأمين الطبي خلال عطلة عيد الفطر المبارك.

وأكد "مسعود" علي إستمرار العمل علي مدار الساعة بجميع المنشآت الطبية بالمحافظة، لتقديم أفضل خدمة طبية للمرضي والمصابين، بجانب العمل علي تطوير ورفع كفاءة الأقسام الطبية المختلفة بالمستشفيات العامة والمركزية والنوعية بمحافظة الشرقية، للإرتقاء بمستوي الخدمات الطبية، مقدماً الشكر لجميع المشاركين في هذا العمل، نظراً للجهود المبذولة للحفاظ علي صحة وسلامة المرضي والمواطنين بمحافظة الشرقية.