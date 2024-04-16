أمريكا والصين تبحثان العلاقات الثنائية والأمن الدولي في أول محادثة منذ 18 شهرا

بحث وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، اليوم الثلاثاء مع نظيره الصيني دونج جون، العلاقات الدفاعية وقضايا الأمن الإقليمي والدولي.

وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون)، بات رايدر - حسبما أفادت قناة (الحرة) الأمريكية - إن وزير الدفاع لويد أوستن، تحدث إلى نظيره الصيني دونج جون، عبر دائرة تلفزيونية مغلقة في أول محادثات بين وزيري دفاع البلدين منذ نحو 18 شهرا، حيث ناقش الوزيران العلاقات الدفاعية بين الولايات المتحدة والصين وقضايا الأمن الإقليمي والعالمي.

الإدارة الأمريكية: إسرائيل تدرس توجيه ضربة "محدودة الناطق" داخل إيران

أفاد مسؤول رفيع في الإدارة الأمريكية، اليوم الثلاثاء، بأنه الرد العسكري الإسرائيلي على الضربات الإيرانية سيكون "محدود النطاق".

ونقلت قناة (الحرة) الأمريكية عن المسئول - الذي لم تسمه - القول إن الولايات المتحدة لديها معلومات استخباراتية بأن إسرائيل تدرس توجيه ضربة محدودة داخل إيران لأنها تشعر أن عليها "الرد بعمل عسكري حركي من نوع ما، بالنظر إلى النطاق غير المسبوق للهجوم الإيراني".

وأشار المسئول الأمريكي إلى أن إسرائيل لم تعط الولايات المتحدة إشعارًا رسميًا بشأن خططها ومتى يمكن أن تحدث، معربا عن أمله أن يوجه بعض التحذيرات لحماية المواطنين الأمريكيين وليس فقط العسكريين بل الدبلوماسيين في جميع أنحاء المنطقة.

وأوضح أنه إذا لم ترد إسرائيل؛ فإن الولايات المتحدة واثقة من أنه سيكون هناك تهدئة وسيعود الأمر إلى الوضع الراهن، مشيرا إلى أن أي خطوة إضافية تفتح الآن سلسلة من الاحتمالات الأخرى، بعضها مخيف للغاية.

حزب الله يتبنى هجومًا بمُسيرتين على شمال إسرائيل.. وجيش الاحتلال يرد بقصف جنوب لبنان

تجدد القصف المُتبادل بين حزب الله اللبناني وإسرائيل، اليوم الثلاثاء، والمُستمر منذ اليوم التالي لـ عملية "طوفان الأقصى"، في السابع من شهر أكتوبر الماضي، وحرب إسرائيل على قطاع غزة.

وأفادت صحيفة "يديعوت آحرونوت" بأن مُسيرتين مُفخختين جرى توجيههما من جنوب لبنان، اخترقتا الأجواء الإسرائيلية دوي تفعيل صافرات الإنذار في شمال سهل الحولة، قبل أن تسقط إحدى المُسيرتين في "بيت هيلل" وتسفر عن إصابة ثلاثة أشخاص بجروح وتسبب في حريق.

وقال الجيش الإسرائيلي إنه يُحقق في عدم تفعيل أجهزة الإنذار إثر "تسلل" المُسيرتين المُفخختين من جنوب لبنان.

وجدد حزب الله استهدافه للمواقع الحدودية بالقذائف الصاروخية.

وتبنى حزب الله في بيان صحفي الهجوم بالمسيرتين الانقضاضيتين، وقال إن الهجوم استهدف "منظومة دفاع صاروخي إسرائيلية في بيت هيلل"، مشيرا إلى أن ذلك جاء دعما للشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزة، وإسنادا لمقاومته الباسلة.

وأفادت وكالة الأنباء اللبنانية بـ"سقوط شهيد وإصابة اثنين بجروح"، عقب غارة إسرائيلية استهدفت سيارة على طريق "عين بعال" في الجنوب.