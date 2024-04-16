استمرار تدفق المساعدات الإنسانية إلى سكان قطاع غزة.. فيديو

قال محمد جمال، مراسل قناة القاهرة الإخبارية من معبر رفح، إنه ما بين جهود مصرية دؤوبة وعراقيل إسرائيل مستمرة يستمر تدفق المساعدات الإنسانية والإغاثية من الأراضي المصرية إلى الأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة.

وأضاف "جمال"، خلال رسالة على الهواء، أنه على الرغم من العراقيل العديدة التي تعمل إسرائيل من خلالها لعرقلة أو تقليل دخول المساعدات إلى الأشقاء الفلسطينيين من سكان القطاع إلا أن الدولة المصرية تعمل جاهدة بواسطة سلطاتها المحلية وأجهزة مختلفة في معبري رفح وكرم أبو سالم على إنفاذ أكبر قدرا من المساعدات الإغاثية إلى سكان القطاع الذين يعانون ويلات الحرب على ما يزيد عن 6 أشهر، وهذه الحرب التي خلفت على ما يزيد عن 64 ألف شهيد وما يربو من 76 ألف مصاب.

وأشار إلى أنه منذ الصباح الباكر وحتى الآن تجاوزت عدد الشاحنات التي مرت عبر معبري رفح وكرم أبو سالم على مستوى المساعدات الغذائية والدوائية 200 شاحنة محملة بمختلف السلع التي يحتاج إليها الأشقاء الفلسطينيون إلى جانب 4 شاحنات من الغاز سيكون لها دور كبير على مستوى توليد الكهرباء وعمل ما تبقى من المستشفيات، كما يستمر معبر رفح في استقبال المصابين من الجانب الفلسطيني ووصل عددهم إلى 25 مصابا.

وقالت نيبال فرسخ، المتحدثة باسم الهلال الأحمر الفلسطيني، إنهم يواصلون تسلم المساعدات الإنسانية من الهلال الأحمر المصري عبر معبر رفح، ولكن العراقيل الإسرائيلية هي التي تعطل دخولها لسكان القطاع.

وأضافت "فرسخ" خلال مداخلة ببرنامج "منتصف النهار"، والمُذاع على فضائية "القاهرة الإخبارية"، أن المساعدات الإنسانية في غزة أدت إلى فتح بعض المخابز والمحال التجارية لتوصيل المواد الغذائية للأهالي في القطاع، مؤكدة أن دخول المساعدات عبر معبر رفح أفضل من الإسقاط الجوي.

عدد من النازحين توجهوا في محاولة للعودة إلى مدينة غزة

وأشارت المتحدثة باسم الهلال الأحمر الفلسطيني أن عددًا من النازحين توجهوا في محاولة للعودة إلى مدينة غزة وإلى شمال القطاع ولكنهم فوجئوا عند شارع الرشيد لإطلاق النار بشكل كثير عليهم، معظمهم أطفال ونساء، لافتا إلى أن قذف المدفعية الإسرائيلية أدى إلى سقوط عدد كبير من الشهداء والجرحى العائدين لمنازل الشمال.

وأكدت المتحدثة باسم الهلال الأحمر الفلسطيني أن إسرائيل تختبر رغبة الفلسطينيين في العودة إلى شمال غزة مرة أخرى بعد كل هذا الدمار، حيث تم استهدافهم عندما حاولوا العودة إلى بيوتهم ظنًا منهم بأن الاحتلال الإسرائيلي قد سمح وأخيرًا بعودتهم إلى بيوتهم.