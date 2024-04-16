الكويت تطلق مونديال هوكي الجليد للرجال

تنطلق في صالة نادي الألعاب الشتوية بمنطقة بيان في الكويت اليوم الثلاثاء بطولة كأس العالم لهوكي الجليد للرجال 2024 للمستوى الرابع، حيث قال رئيس اللجنة المنظمة للبطولة ورئيس نادي الألعاب الشتوية فهيد العجمي إن البطولة تحظى بإشراف كامل من الاتحاد الدولي للعبة فنياً وتحكيمياً وتنظيمياً، وتكتسب أهمية كبيرة باعتبارها تؤهل المتوَّج بلقبها للانتقال إلى المستوى الثالث في البطولة العالمية.



وأكد العجمي إنهاء اللجنة المنظمة الترتيبات كافة لانطلاق البطولة، حيث تم تجهيز الصالة الثلجية ومرافقها وفق الاشتراطات الدولية المعتمدة من الاتحاد الدولي للعبة، إضافة إلى تشييد مدرج جديد بالصالة يُخصَّص للعوائل لإفساح المجال لهم للحضور بشكل أكبر.



ولفت إلى وصول المنتخبات المشاركة في البطولة وممثلي الاتحاد الدولي للعبة والحكام والفنيين اعتباراً من يوم الأحد الماضي واكتمل وصولهم أمس الاثنين، مضيفاً أن المنتخبات تتدرب بصالة النادي اعتبارا من يوم أمس قبل يوم واحد من انطلاق البطولة، التي ستشهد إقامة لقاءين؛ يجمع الأول منغوليا وإندونيسيا، ثم يفتتح المنتخب الكويتي مشواره بمواجهة ماليزيا.



وكشف عن إعداد اللجنة المنظمة حفلي افتتاح وختام يليقان بالبطولة المهمة، مؤكداً توفير كل السبل لإنجاح مبارياتها، وذلك بدعم من الهيئة العامة للرياضة لإقامة البطولة العالمية على أرض الكويت للمرة الأولى، ما من شأنه وضع رياضة هوكي الجليد الكويتية على الخريطة العالمية للعبة، حيث تقام البطولة للمرة الأولى على الأراضي الكويتية وتستمر أربعة أيام، وذلك بمشاركة منتخبات الكويت المستضيفة ومنغوليا وإندونيسيا وماليزيا.