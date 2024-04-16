الثلاثاء 16 أبريل 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

المغتربون المصريون

الكويت تحبط ادخال 26 ألف حبة من المؤثرات العقلية و20 كجم من الشبو

احباط عمليتين لتهريب
احباط عمليتين لتهريب كمية من المواد المخدرة بالكويت

أعلنت وزارة الداخلية الكويتية عن ضبط 6 اشخاص بحوزتهم نحو 26 ألف حبة من المؤثرات العقلية و20 كيلو جراما من مادة الشبو المخدرة و158 قطعة حشيش حاولوا ادخالها للبلاد.

رصد 247 قضية مواد مخدرة في حملة أمنية


وقالت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني في بيان صحفي ان الإدارة العامة لخفر السواحل تمكنت من احباط عمليتين لتهريب كمية من المواد المخدرة والمؤثرات العقلية حاول ستة متهمين ادخالها الى البلاد عن طريق البحر.

 

 وأضاف البيان انه تم إحالة المتهمين والمضبوطات إلى جهة الاختصاص لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم.

 

 وقد أكد نائب رئيس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية الكويتي بالوكالة الشيخ فهد اليوسف، مؤخرا موقف الكويت الداعي إلى أهمية نهوض مجلس الأمن بمسؤولياته تجاه حفظ الأمن والسلم الدوليين، مشددا خلال اتصال هاتفي مع نظيره وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن، على ضمان التزام المجتمع الدولي بما نصت عليه القوانين والمواثيق الدولية، وضرورة تكريس النهج الديبلوماسي في تسوية النزاعات.

 

 

مواد متعلقة

الكويت: المخزون الاستراتيجي للغذاء يكفي عامًا وجاهزون لأي ظروف طارئة

الكويتيون يختارون نوابهم في البرلمان الجديد والاقتراع حتى منتصف الليل

وزير داخلية الكويت: نسبة المشاركة والإقبال على الانتخابات "فوق ممتازة"

أمير الكويت يدعو للمشاركة الواسعة في الانتخابات وتعطيل العمل بالجهات الحكومية الخميس
الجريدة الورقية