الكويت تحبط ادخال 26 ألف حبة من المؤثرات العقلية و20 كجم من الشبو

أعلنت وزارة الداخلية الكويتية عن ضبط 6 اشخاص بحوزتهم نحو 26 ألف حبة من المؤثرات العقلية و20 كيلو جراما من مادة الشبو المخدرة و158 قطعة حشيش حاولوا ادخالها للبلاد.



وقالت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني في بيان صحفي ان الإدارة العامة لخفر السواحل تمكنت من احباط عمليتين لتهريب كمية من المواد المخدرة والمؤثرات العقلية حاول ستة متهمين ادخالها الى البلاد عن طريق البحر.

وأضاف البيان انه تم إحالة المتهمين والمضبوطات إلى جهة الاختصاص لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم.

وقد أكد نائب رئيس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية الكويتي بالوكالة الشيخ فهد اليوسف، مؤخرا موقف الكويت الداعي إلى أهمية نهوض مجلس الأمن بمسؤولياته تجاه حفظ الأمن والسلم الدوليين، مشددا خلال اتصال هاتفي مع نظيره وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن، على ضمان التزام المجتمع الدولي بما نصت عليه القوانين والمواثيق الدولية، وضرورة تكريس النهج الديبلوماسي في تسوية النزاعات.