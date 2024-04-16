المرأة العربية تعقد غداً ندوة علمية حول "واقع تعليم الفتيات في العالمين العربي والإسلامي" بالمغرب

تعقد منظمة المرأة العربية غداً الأربعاء الموافق 17 أبريل 2024 ندوة علمية حول: "واقع تعليم الفتيات في العالمين العربي والإسلامي"، وذلك بالتعاون مع منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو) في الفترة من 17 إلى 19 أبريل 2024 بالرباط - المملكة المغربية.

صرَّحت الأستاذة الدكتورة فاديا كيوان، المديرة العامة لمنظمة المرأة العربية، أن الندوة هي جزء من مشروع مرحلي موسع تتبناه المنظمة حول تعليم الفتيات في الدول العربية والعالم الإسلامي، وأضافت سيادتها أن الندوة تشهد عرض عدة أوراق علمية أعدها نخبة من الخبراء والخبيرات تقارب الموضوع من منظور مقارن يشمل كل الدول محل الاهتمام ، وعبر زوايا ثقافية واقتصادية واجتماعية وسياسية.

تُناقش الندوة على مدار جلسات عملها السبع دراسات متنوعة تتناول: (الآثار الاقتصادية المرتبطة بتعليم الفتيات)، و(الإسلام وتعليم الفتيات)، و(التحول في تصورات الأسر تجاه تعليم الفتيات)، وكذلك (التدخلات السياسية لتعزيز تعليم الفتيات)، و(الصور النمطية المتعلقة بالجنسين في المناهج المدرسية)، بالإضافة إلى (تعليم الفتيات في حالات الصراع والأزمات).

وتناقش نتائج الدراسات من قبل خبراء وخبيرات ممثلين عن وزارات التربية والتعليم من16 دولة عربية وإسلامية.