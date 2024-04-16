الكويت تؤجل زياده أسعار الوقود لمزيد من الدراسة



أكد رئيس قطاع الشؤون المحلية الناطق الرسمي باسم الحكومة الكويتية عامر العجمي اليوم الثلاثاء مجلس الوزراء أرجأ مناقشة موضوع رفع سعر الوقود، موضحا أن الكتاب التنفيذي الذي قام بنشره احد نواب مجلس الأمة عبر وسائل التواصل الاجتماعي حول زيادة اسعار الوقود، تم توجيه وزاره المالية بإعادته الى اللجنة الوزارية للشؤون الاقتصادية لمزيد من الدراسة بتاريخ 8 ابريل الجاري.



وقال العجمي إنه وتأكيدا لما سبق فإن مجلس الوزراء أرجأ مناقشة موضوع رفع سعر الوقود، وأنه تم استبدال الكتاب التنفيذي الموجه لوزارة المالية في ذات اليوم الذي تم توجيهه للوزارة وذلك بتاريخ 8 ابريل، حيث تم إعادته الى اللجنة الوزارية للشؤون الاقتصادية لمزيد من الدراسة.



وكان العجمي نفى صحة ما ذكره النائب شعيب المويزري أمس الاثنين بشأن رفع اسعار الوقود وان الحكومة قررت تطبيق هذه الزيادة، قائلا إن الحكومة لم تتخذ قرارا في موضوع زيادة تسعيرة الوقود بل تم إرجاؤه وتأجيل مناقشته، موضحا أن الموضوع لا يزال قيد البحث والدراسة في اللجنة الوزارية للشؤون الاقتصادية.