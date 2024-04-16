تقديم الساعة 60 دقيقة.. موعد تطبيق التوقيت الصيفي

موعد تغير الساعة، التوقيت الصيفي، بهذه الكلمات يبحث المواطنين عبر محرك البحث "جوجل"، إذ من المقرر أن يتم انتهاء العمل بالتوقيت الشتوي وتفعل الصيفي خلال الشهر الجاري.

وتنشر "الوفد" في هذا التقرير موعد تطبيق التوقيت الصيفي لعام 2024.

موعد تغير الساعة

ويبدأ العمل بالتوقيت الصيفي في مصر، بداية من الساعة الثانية عشر صباح يوم الجمعة الموافق 26 إبريل 2024، وذلك من خلال تقديم الساعة لمدة 60 دقيقة، ويستمر العمل بذلك التوقيت حتى يوم 28 أكتوبر 2024، ليبدأ تفعيل التوقيت الشتوي من جديد.

وكانت فكرة تغير التوقيتات تم إلغائها في مصر في عام 2011 بعد ثورة يناير مباشرة، لتستأنف الحكومة تطبيق التوقيت الصيفي من جديد في إبريل 2023، بعدما صدق الرئيس عبدالفتاح السيسي على القانون رقم 34 لعام 2023 بإعادة تطبيق العمل بالتوقيت الصيفي، وذلك بهدف ترشيد الطاقة، في ضوء ما يشهده العالم من ظروف ومتغيرات اقتصادية.

وكان المستشار سامح الخشن، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أعلن في شهر أكتوبر الماضي 2023، عن تطبيق التوقيت الشتوي بتأخير الساعة لمقدار 60 دقيقة، في منتصف ليل يوم الخميس 26 أكتوبر 2023.

درجات الحرارة المتوقعة غدا

القاهرة الكبرى:- العظمى 36 الصغرى 22

الوجه البحري ومدن القناة:- العظمى 36 الصغرى 22

السواحل الشمالية الغربية والصحراء الغربية:- العظمى 35 الصغرى 18

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء:- العظمى 36 الصغرى 20

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر:- العظمى 34 الصغرى 23

شمال الصعيد:- العظمى 37 الصغرى 20

جنوب الصعيد:- العظمى 37 الصغرى 22

درجات الحرارة المتوقعة اليوم

القاهرة الكبرى:- العظمى 31 الصغرى 19

الوجه البحري:- العظمى 31 الصغرى 19

السواحل الشمالية الغربية:- العظمى 29 الصغرى 18

السواحل الشمالية الشرقية ومدن القناة ووسط سيناء:- العظمى 26 الصغرى 18

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر:- العظمى 32 الصغرى 22

شمال الصعيد:- العظمى 32 الصغرى 16

جنوب الصعيد:- العظمى 35 الصغرى 21

وقالت الأرصاد الجوية، إن غدًا الأربعاء، سيشهد ارتفاع ملحوظ ومؤقت في درجات الحرارة بقيم تتراوح من 5 لـ 6 درجات على كافة الأنحاء، ليسود طقس شديد الحرارة نهارا ومعتدل ليلا.