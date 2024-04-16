رفع 135 حالة إشغال متنوعة بمدينة أبشواي بالفيوم

شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبشواي بمحافظة الفيوم برئاسة المهندس خالد فراج رئيس المركز، حملة مكبرة لرفع والإشغالات والعوائق بشوارع وميادين مدينة أبشواي.

جاء ذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم لرؤساء المراكز والمدن، بتكثيف الحملات اليومية لرفع الإشغالات والعوائق بالطرق والشوارع وفتح المحاور المرورية.

وأوضح رئيس المركز أن الحملة استهدفت إزالة ومصادرة التندات والشمسيات والعوائق الحديدية، وعربات الباعة الجائلين بشوارع المدينة ومنع وضع أي عوائق معدنية أو خشبية لعرض اللحوم والفاكهة بحرم الشوارع، وذلك بالتعاون مع شرطة المرافق بمركز أبشواي برئاسة العقيد عبدالتواب جابر، وقسم الإشغالات برئاسة المهندس مصطفى متولي، والمهندس خالد الجاحد المشرف العام على قسم الإشغالات بالمركز.

إزالة الأكشاك المخالفة وفصل التيار الكهربائي عنها بمدينة أبشواي

وأوضح رئيس مركز ومدينة أبشواي أن الحملات التي تم تنفيذها اليوم الثلاثاء أسفرت عن رفع ومصادرة 130 حالة إشغال متنوعة، شملت عوائق حديدية وخشبية وتندات مخالفة وعربات الباعة الجائلين، بالإضافة إلى إزالة 5 أكشاك مخالفة بحرم الطريق العام وفصل التيار الكهربائي عنها، كما تم مصادرة عدد من المخالفات المتنوعة ما بين موازين وكراسي وشمسيات وترابيزات عرض بحرم الطريق العام.

وأضاف رئيس مركز ومدينة أبشواي أن الحملة التي تم تنفيذها بشارع الجمهورية ومنطقة السكة الحديد ومحيط محكمة أبشواي، وعدد من الشوارع الرئيسية والفرعية بالمدينة، أسفرت عن إزالة اللافتات المخالفة والشمسيات ورفع الحواجز الحديدية وعوائق الطريق ومصادرة طاولات العرض التى يتم وضعها بحرم الطريق العام، وتتسبب في إعاقة حركة السيارات والمارة بالشوارع الرئيسية والطرق، وينتج عنه اختناقات مرورية متكررة.

وشدد رئيس المركز على قسم الإشغالات بالمتابعة المستمرة بكافة شوارع وميادين المدينة، لعدم تكرار المخالفات ومنع التعدي على الطريق العام مرة أخري، موجها باستمرار الحملات يومياً ومصادرة كافة المخالفات وعوائق الطريق بمدينة أبشواي وقرى المركز، موجها برفع جميع البلدورات التي يتم إستخدامها لوضع الشمسيات والمظلات المخالفة بحرم الطريق، موجها باتخاذ الإجراءات الرادعة حيال المخالفين.

جاء ذلك بحضور المهندس محمد موسى نائب رئيس المركز لشئون القري، والمحاسب فوزي عيد نائب رئيس المركز لشئون المدينة، ومسئولي إدارة المتابعة الميدانية بالإضافة إلى رؤساء الوحدات المحلية القروية التي شملتها جولة رئيس المركز.