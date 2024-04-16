محافظ القليوبية يتفقدعدد من المشروعات في قطاع الصحة ببنها وطوخ

أجرى عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، جولة ميدانية تفقد خلالها عدداً من المشروعات الخدمية والتنموية بقطاع الصحه بمدينتي بنها وطوخ بتكلفة تصل الى 652 مليون جنيه، وذلك للوقوف على آخر مُستجدات الأعمال على أرض الواقع ولتسريع منظومة العمل، لنهو تلك المشروعات في مُدتها المُقررة ودخولها الخدمة للنهوض بالخدمات المُقدمة للمواطنين بالاضافه إلي تفقد أعمال توريد ٣ أجهزه جديد بالمعامل المركزيه وذلك ضمن جهود المحافظة للنهوض بقطاع الصحة بإعتباره من أهم الملفات التي تعمل المحافظة على متابعتها وتطويرها.

جاءت الجولة بحضور الدكتور حموده الجزار وكيل وزاره الصحة بالقليوبية، والمحاسب محمد مرعي رئيس مجلس مدينه بنها واللواء احمد جميل رئيس مجلس مدينه طوخ.



وبدأ المحافظ الجوله بتفقد انشاء مبنى جديد بمستشفي حميات بنها بتكلفة انشائية 60 مليون جنيه، والتي تشمل 16 وحده غسيل كلوي و19 سرير عنايه وجاري التشغيل فى غضون شهر.



ومن جانبه استمع المحافظ، إلى شرح من وكيل وزاره الصحه حول الامكانيات وعدد اسرة العناية المركزة بالمستشفي ، مؤكدا"ان المستشفى مازالت تقدم الخدمة الصحية لاهالى القليوبية رغم دخولها مرحلة التطوير، مكلفًا رئيس مجلس مدينه بنها بتطوير ونظافة المنطقة المحيطة لمبني المستشفي، وذلك تماشيًا مع أعمال التطوير.

وتفقد الهجان أعمال توريد 3 أجهزه جديدة بالمعامل المركزيه ببنها بتكلفة 12 مليون جنيه حيث تم توريد جهاز HPLC والجهاز يعمل علي تحليل المحليات والألوان والمواد الحافظه وجهاز GC/MS-MS لتقدير متبقيات المبيدات والمواد العضوية في جميع أنواع الاغذيه ومياه الشرب والصرف الصحي والصناعي وغسيل مرشحات ومياه حمامات السباحة، وجهاز لتقديم خدمه تحليل المخدرات للمواطنين والعاملين بالمصالح الحكوميه وتأكيد التحاليل الايجابيه للمترددين علي الكومسيون الطبي.



واختتم المحافظ الجوله بتفقد أعمال إنشاء مستشفى طوخ المركزي؛ لمتابعة ما استجد من أعمال، وذلك لإدخالها ضمن منظومة الصحة بالقليوبية ولتقديم خدمة صحية لائقة لمواطني مدينة طوخ والقرى المجاورة لها ولخدمة حالات الطوارئ التي تنتج عن حوادث على الطريق الزراعي، حيث تفقد عدة أقسام بمبنى المستشفى منها قسم العناية المركزة وقسم معامل التحاليل الشاملة والصيدلية وغرف العمليات والغرف الخاصة بالمرضى (الداخلي) ووحدة الغسيل الكلوي وقسم حضانات الأطفال.



وتقع المستشفي على مساحة 11 ألفا و200 متر مربع، ويقع المبنى الرئيسي على مساحة 3950 متر مربع، بطاقة استيعابية 98 سريرا، حيث يشمل المبنى قسم العناية المركزة بسعة 23 سريرا، بواقع 17 سرير عناية مركزة وعزل، و4 أسرة عناية أطفال وعزل، وعدد 59 سرير داخلي، و16 حضانة للأطفال المبتسرين بتكلفة تصل الى 580 مليون جنيه حتى الآن.



واضاف المحافظ ، أن المبنى الرئيسي يضم 13 عيادة خارجية وعيادتين لطب الفم والأسنان، وكذلك قسم الطوارئ، وصيدلية، وقسم للعلاج الطبيعي، وقسم الأشعة (سينية، ورنين مغناطيسي، وموجات فوق صوتية، ومقطعية)، كما يضم المستشفى 4 غرف عمليات ووحدة للغسيل الكلوي، بطاقة 20 سريرا، وقسم للمعامل، وقسطرة القلب، وغرف للولادة الطبيعة والقيصرية، فضلا عن 5 أسرة للرعاية المتوسطة، ومدرسة للتمريض، وسكن للأطباء.



وشدد المحافظ، بسرعة الإنتهاء من أعمال توصيل خطوط الكهرباء وشبكة الحريق، موجهًا بزيادة أعداد العمالة حتى يتسنى تسريع وتيرة معدلات الإنجاز بالمستشفى.