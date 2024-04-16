إصابة 3 إسرائيليين في هجوم بمسيرة انطلقت من لبنان

أعلنت وسائل إعلام إسرائيلية إصابة ثلاثة إسرائيليين في انفجار مسيرة أطلقت من لبنان قرب كريات شمونة، حسبما أفادت قناة «القاهرة الإخبارية» في نبأ عاجل.

أفادت مصادر لبنانية، الثلاثاء، بوقوع قتيل وعدة إصابات بعد قصف إسرائيلي لسيارة في "عين بعال" جنوبي لبنان.

وذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي أن هدف الاغتيال في الهجوم الذي وقع في منطقة عين بعال هو قائد ميداني كبير في حزب الله.

وفي سياق متصل، قال الجيش الإسرائيلي إن طائرتين مسيرتين "مسلحتين" دخلتا من لبنان وانفجرتا بالقرب من بلدة في شمال إسرائيل الثلاثاء.

وأوضح الجيش في بيان إن "الحادث قيد المراجعة".

كما أعلن حزب الله استهداف ‌‌ تجمع لجنود الجيش الإسرائيلي في محيط موقع بركة ريشا بالأسلحة الصاروخية.

وقال الحزب في بيان إن مقاتليه شنوا "هجوماً جوياً بمسيّرات انقضاضية على دفعتين استهدفتا منظومة الدفاع الصاروخي في بيت هلل وأصابت منصات القبة الحديدية.

ومنذ الثامن من أكتوبر، يتبادل حزب الله وإسرائيل القصف عبر الحدود بشكل شبه يومي.

ويعلن حزب الله استهداف مواقع وأجهزة تجسس وتجمعات عسكرية إسرائيلية "دعما لغزة وإسنادا لمقاومتها"، ويقصف الجيش الإسرائيلي جويا ومدفعيا لاستهداف "بنى تحتية" للحزب وتحركات مقاتلين قرب الحدود.

الاعتداءات الإسرائيلية لا يمكن السكوت عنها

حذر رئيس حكومة تصريف الأعمال في لبنان نجيب ميقاتي، اليوم الاثنين، من أن "إسرائيل تجر المنطقة إلى الحرب"، مؤكدا أن "الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة لا يمكن السكوت عنها".

وقال ميقاتي، في تصريحات له، إن "لبنان لن يقبل باستباحة أجوائه"، داعيًا المجتمع الدولي للتنبه إلى هذا الأمر ووضع حد لهذه الحرب.

وأضاف أنه "من خلال الاتصالات التي نقوم بها، يتبين لنا كم أن للبنان أصدقاء في العالم يدافعون عنه ويبذلون كل جهد للضغط على إسرائيل لوقف عدوانها ومنع توسع حدة المواجهات".

وأعلن "حزب الله" اللبناني، في وقت سابق اليوم، استهداف عدد من مواقع الجيش الإسرائيلي على الحدود اللبنانية الجنوبية. وقال الحزب، في بيانات متتالية، إن قواته "استهدفت تجمعاً لجنود العدو الإسرائيلي في محيط ثكنة "ميتات" بالأسلحة المناسبة مؤكّدين إيقاع أفراده بين قتيل وجريح".

وفي بيان آخر، أعلن "حزب الله" استهداف موقع "رويسات العلم" في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية ‏وتحقيق إصابات مباشرة، بالإضافة إلى "قصف بالمدفعية والصواريخ انتشارا لجنود العدو الإسرائيلي في حرش حانيتا وتحقيق إصابة مباشرة".

وتتواصل المعارك في الجنوب اللبناني بين "حزب الله" من جهة والجيش الإسرائيلي من جهة أخرى، منذ أكثر من ستة أشهر، وتتوسع العمليات بشكل يومي على طول الحدود الجنوبية من رأس الناقورة إلى مزارع شبعا، ولكنها ما زالت محصورة ضمن قواعد الاشتباك المعمول بها في جنوب لبنان، والتي فرضها واقع الميدان العسكري، مع تسجيل بعض الاستهدافات بعيداً عن الحدود اللبنانية الجنوبية.

ولا تزال العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة مستمرة، منذ السابع من أكتوبر 2023، حينما أعلنت حركة حماس الفلسطينية، التي تسيطر على القطاع، بدء عملية "طوفان الأقصى"؛ وأطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي غالبيتهم من المستوطنين، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.