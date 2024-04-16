نقيب الفلاحين: كيلو البصل بقي ب 5 جنيهات

قال حسين عبدالرحمن أبوصدام نقيب عام الفلاحين، إن كيلو البصل بقي ب 5 جنيه في الغيط رغم فتح باب التصدير، لافتاً إلى أنه توقع انخفاض أسعار البصل من 50 جنيه للكيلو الي 5 جنيه في شهر أبريل إذا لم يفتح باب التصدير مرة أخرى.

وأضاف عبدالرحمن أن زيادة مساحات زراعة البصل وراء انخفاض اسعاره رغم فتح باب التصدير، حيث اقبل المزارعين علي زراعة مساحات كبيره من البصل بعد إرتفاع اسعاره الى أسعار قياسيه تخطت ال50 الف جنيه للطن الواحد مما اجبر الحكومه لاتخاذ قرار بمنع تصدير البصل وتمديد القرار حتي نهاية شهر مارس الماضي

وأشار أبوصدام:"اننا في بداية موسم حصاد البصل وتتعدي المساحه المنزرعه ال 300 الف فدان بمتوسط انتاجيه نحو 18 طن للفدان الواحد متوقعا انتاج يزيد عن 3.5 مليون طن هذا الموسم

حيث تتربع مصر علي المركز الرابع عالميا من انتاج البصل".

وأكد عبدالرحمن أن أسعار البصل ورغم فتح باب التصدير الا أن أسعار البصل وصلت ل5 جنيه للكيلو في الحقل متوقعا انخفاضها أكثر من ذلك في الأيام القادمه، نظرا لزيادة مساحات زراعة البصل واعتدال المناخ محليا وعالميا مما ادي لزيادة الانتاج ولاننا في بداية موسم تقليع البصل بمصر .



جدير بالذكر أن نقيب الفلاحين دخل مع الإعلامي أحمد موسى في تحدٍ على الهواء بشأن تراجع أسعار البصل في شهر أبريل إلى 5 جنيهات وسط ذهول واندهاش الحاضرين وعد تخيلهم ان يهبط السعر لهذا المستوي.

معرض زهور الربيع

وأعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ممثلة في قطاع الارشاد الزراعي، البدء في تلقي طلبات الشركات والمؤسسات الراغبة في المشاركة بمعرض زهور الربيع المقرر اقامته خلال شهر مايو المقبل بالمتحف الزراعي بالدقي.

وقال الدكتور علاء عزوز رئيس قطاع الارشاد الزراعي، انه تنفيذا لتوجيهات وتكليفات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، تم تشكيل لجنة من المعنيين بوزارة الزراعة بقطاع الارشاد ومركز البحوث الزراعية، فضلا عن ممثلو قدامى العارضين، وذوي الخبرة من القطاع الخاص، للاعداد والترتيب لكافة الامور الفنية الخاصة بالمعرض، فضلا عن تلقي الطلبات من الشركات والمؤسسات الراغبة في المشاركة في معرض هذا العام.



واضاف عزوز الى انه تم تكليف اللجنة بتذليل كافة العقبات وتيسير الاجراءات للعارضين والمشاركين، وتوفير سبل الراحة لهم، ووضع الخريطة الزمنية، والبرامج الخاصة بالمعرض، وتوزيع المساحات على المشاركين، وذلك للخروج بمعرض ناجح، يليق بوزارة الزراعة وتاريخ المعرض.

اللجنة التنظيمية للمعرض

ومن جهته قال المهندس محمود عطا رئيس الادارة المركزية للبساتين ورئيس اللجنة التنظيمية للمعرض، ان اللجنة بدأت في اتخاذ كافة الاجراءات التنفيذية الخاصة بالمعرض، والاعلان عن تلقى الطلبات الخاصة بالراغبين في المشاركة سواء من الجهات الحكومية او شركات القطاع الخاص، العاملة في مجالات زهور الزينة والقطف والصبارات وتنسيق الحدائق.

موعد افتتاح المعرض

واشار عطا الى انه من المقرر افتتاح المعرض في نسحته رقم ٩١ خلال شهر مايو المقبل، بالمتحف الزراعي بالدقي، لافتا الى ان هذا المعرض يعد هو المعرض السنوي الأكبر والأقدم في المنطقة العربية، والذي تقيمه وزارة الزراعة سنويا وعلى مدار 90 عاما، حيث يعد حدثا ثقافيا اقتصاديا متميزا يحرص على زيارته كل المصريين والأشقاء العرب، خاصة المهتمين بقطاع الزهور ونباتات الزينة وتنسيق الحدائق، حيث يشارك فيه كل منتجى الزهور ونباتات الزينة وأصحاب المشاتل وشركات اللاند سكيب ونظم الري الحديث، وكذلك يضم مستلزمات الإنتاج الزراعي.