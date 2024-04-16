محافظ الشرقية يُعلن بدء حصاد وتوريد القمح لموسم 2024

أعلن الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، بدء موسم حصاد وتوريد القمح لعام 2024م إلى صوامع وشون المحافظة ، حيث تم اليوم توريد (2710) طن و(716) كيلو قمح لـ 55 موقع مختلف بنطاق المحافظة، مشدداً على ضرورة مراعاة الضوابط والشروط التخزينية حفاظاً على الكميات الموردة من الأقماح.

ومن جانبها أوضحت فايزة عبد الرحمن وكيل وزارة التموين، أن الأقماح المحلية لموسم 2024 يتم توريدها إلى 55 موقع تخزيني منهم 42 شونة مطورة حكومية و13 صومعة بطاقة تخزينية تصل إلى 802572 طن بمختلف المراكز والمدن وكذلك التابعين لـ (الشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين - شركة مطاحن شمال القاهرة - شركة مطاحن جنوب القاهرة – شركة مطاحن شرق الدلتا - البنك الزراعي المصري).

وأشارت وكيلة وزارة التموين إلى ضرورة مراعاة الضوابط أثناء عملية التوريد كالآتي:

• استلام الأقماح بالصوامع والشون (المعدنية – الأسمنتية - الحقلية) والبناكر والشون الاسمنتية والإسفلتية المطابقة لشروط التخزين.

· عدم تخزين أي أقماح محلية في الشون الترابية.

· التأكد من خلو المواقع التخزينية من أي أقماح محلية قديمة أو مستوردة

· تطهير الصوامع والبناكر من آثار محصول الموسم السابق مع توافر وسائل الحماية الأولية لمكافحة الحرائق بالشون.

· إتباع أساليب التخزين السليم .

وفي سياق متصل أوضح المهندس حسين أحمد طلعت وكيل وزارة الزراعة أن ما تم حصاده من محصول القمح بلغ 16329 فدان حتى الآن علما أن مساحة القمح المنزرعة هذا العام بلغت 394146 فدان، لافتاً إلي ضرورة إلتزام المزارعين بتوريد القمح للصوامع والشون المطورة والمخصصة لهذا الغرض منعاً لحدوث فاقد ، موكداً أن الدولة لا تدخر جهداً في الإهتمام بالمزارعين وتقديم كافة التيسيرات لهم منذ بداية الحصاد وحتى توريد المحصول.

يذكر أن الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، قد أعلن عن جاهزية مواقع تجميع وتخزين القمح لموسم ٢٠٢٤ بصوامع ومراكز تجميع المحافظة، لافتاً إلى كونه في مقدمة أولويات الدولة والمزارعين حيث يعتبر مادة غذائية أساسية لمعظم شعوب الأرض وما يحققه من عائد اقتصادي وتنشيط الصناعة الغذائية.

ومن جانبها أوضحت فايزة عبد الرحمن وكيل وزارة التموين بالشرقية، أن المواقع التخزينية الخاصة بالأقماح التابعة للجهات المتنوعة كالأتي (البنك الزراعي المصري - شركة مطاحن شرق الدلتا - إدارة شؤون التفتيش( صيانة الحبوب) الشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين - شركة مطاحن شمال القاهرة) مشيرة إلى أن الأقماح المحلية لموسم ٢٠٢٤ م يتم توريدها إلى ٥٦ صومعة وهنجر و مراكز تجميع مطورة حكومية تنوعت كالآتي :

- ٤١ مركز تجميع بإجمالي سعة تخزينية 256.852 طن.

- ١٣ صومعة بإجمالي سعة تخزينية 472.000 طن.

- ١هنجر بإجمالي سعة تخزينية ١٠٠٠طن.

- ١ بنكر بإجمالي سعة تخزينية ٧٠٤٠٠ طن.

وأشارت وكيل وزارة التموين بالشرقية إلى ضرورة توافر الضوابط اللازمة لتخزين الأقماح كالآتي:

١- التأكد من خلو المواقع التخزينية لاستقبال الأقمـاح المحلية موسم ٢٠٢٤ من أي أقماح محلية قديمة أو أقماح مستوردة.

٢- نظافة وتطهير الصوامع والهناجر والبناكر من آثار محصول الموسم السابق قبل تخزين أقماح موسم ٢٠٢٤ م .

٣- توافر وسائل الحماية الأولية لمكافحة الحرائق بالشون والهناجر والبناكر كذلك توافر وسائل الحماية المدنية بالصوامع.

وأضافت وكيل وزارة التموين بالشرقية أن أسعار شراء القمح المنتج محلياً والذي يتم توريده لحساب الهيئة العامة للسلع التموينية من الموردين كالآتي:

- 2000 جنيه للأردب درجة نقاوة 23.5 قيراط.

- 1950 جنيهًا للأردب درجة نقاوة 23 قيراطًا.

- 1900 جنيهاً للأردب درجة نقاوة 22.5 قيراط)، وذلك لجميع الأصناف المنزرعة محلياً على أن تكون خالية من الإصابة الحشرية والرمل والزلط وبدرجة نقاوة لا تقل عن 22.5 قيراط.

وفي سياق موازٍ أوضح المهندس حسين أحمد طلعت وكيل وزارة الزراعة بالشرقية، أن مساحة القمح المنزرعة هذا العام بلغت ٣٩٤١٤٦ فدانًا ومساحة القمح أقل من فدان بلغت ١٤٤٠٤٦ فدانًا كما بلغت إجمالي مساحة الحقول الإرشادية ١٣٥٥ فدانًا، مشيراً إلى أن الأصناف المزروعة من القمح تنوعت ما بين (مصر ٤- مصر٣ - سخا ٩٥ - جيزة ١٧١ - سدس ١٤ - أجاسيد ٢٢) لافتاً إلى أن المديرية وضعت خطة لتنظيم قوافل الإرشاد الزراعي مع المزارعين، للتعرف على المشكلات التي تواجه الإنتاج الزراعي وإيجاد حلول مناسبة لها وتقديم التوعية والنصيحة للفلاحين في مختلف المجالات الزراعية حول آليات وطرق الزراعة السليمة لتحسين جودة المحاصيل وزيادة الإنتاجية.