حريق يلتهم مصنعا أمريكيا ينتج القذائف لنظام كييف

اندلع حريق في مصنع لإنتاج قذائف لأوكرانيا، في ولاية بنسلفانيا الأمريكية، حسبما ذكرت "أطلس نيوز".

وجاء في التقرير: "في حوالي الساعة 15:00 بالتوقيت الشرقي... اندلع حريق كبير في مصنع ذخيرة الجيش في سكرانتون، بنسلفانيا. ومن غير الواضح في هذا الوقت ما إذا كان الحريق قد وقع في المبنى، لكن خدمات الطوارئ موجودة في مكان الحادث".

ونشر شهود عيان على الحادثة مقاطع فيديو وصوراً للمصنع الذي كان يتصاعد من مداخنه دخان أسود كثيف.

وفي وقت لاحق، أكدت الشركة المالكة للمصنع، "جنرال ديناميكس"، أن حريقا صغيرا اندلع في المصنع، لكن تم إخماده سريعا ولم تقع إصابات.

من الواضح أن مصنع ذخيرة جيش سكرانتون هو أحد الأصول الحيوية لقيادة الذخائر المشتركة الأمريكية. تنتج الشركة مجموعة واسعة من الذخائر، بما في ذلك قذائف المدفعية عيار 155 و 105 ملم.

ووفقا لمجلة "ناتشونال ديفينس"، يستخدم مصنع سكرانتون منشآته لإنتاج قذائف لأوكرانيا.

من جهة أخرى أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، أن وحدات من القوات الروسية، قامت بتحسين مواقع تموضعها على طول خط المواجهة على محور جمهورية دونيتسك.

وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "على اتجاه دونيتسك، قامت وحدات من قوات مجموعة "الجنوب" بتحسين مواقع تموضعها على طول خط المواجهة، واستهدفت القوى العاملة والمعدات الأوكرانية في مناطق أندرييفكا وكراسنوغوروفكا وكورديوموفكا وكليشيفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية".

وبلغت خسائر القوات الأوكرانية على هذا الاتجاه نحو 630 عسكريا، ومركبة قتالية مدرعة، و4 مركبات.

وأضاف البيان: "على محور خيرسون، ألحقت وحدات من قوات مجموعة "دنيبر" الروسية، أضرارًا بتشكيلات ومعدات اللواء الميكانيكي 117، ولواء المشاة البحري 35 التابعين للقوات الأوكرانية، في محيط بلدات أوريخوفا في مقاطعة زابوروجيه، وإيفانوفكا في مقاطعة خيرسون".

وبلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية على هذا الاتجاه نحو 40 عسكريًا، و5 سيارات ومدافع هاوتزر عيار 155 ملم من طراز "إم 777"".

وتابع البيان: "على اتجاه جنوب دونيتسك، حسنت وحدات من قوات مجموعة "فوستوك" الوضع على طول الحافة الأمامية، واستهدفت تشكيلات اللواء المشاة الآلي 58، واللواءين 108 و128 للدفاع الإقليمي الأوكراني في مناطق لوغوفويه في مقاطعة زابوروجيه، وأوغليدار وأوروجاينويه وستارومايورسكويه في جمهورية دونيتسك الشعبية".