مدير تعليم أبو تشت يكرم عبدربه تقديراً لجهوده وادائه المتميز في العمل

كرم المهندس عبدالمنعم قاصد مدير عام إدارة أبوتشت التعليمية شمال محافظة قنا، اليوم الثلاثاء بمكتبه ايمن عبدربه مدير مكتب مدير عام الإدارة في حضور عبدالرؤوف عبدالواحد مدير المتابعة وتقويم الأداء وهاني الملقب رئيس قسم العلاقات العامة والإعلام، وذلك بمنحه شهادة تقدير لجهوده وادائه المتميز في مهام عمله.

وأعرب قاصد عن خالص تهانيه بتكريم عبدربه تقديرا واعتزازا بالدور البارز الذي يقوم به في خدمة العملية التعليمية، مؤكدا أن هذا التكريم سيكون حافزا له لمواصلة جهوده وتحقيق المزيد من النجاحات، متمنيا له دوام التوفيق والنجاح، مشيراً إلى أن هذا التكريم يأتي في إطار حرص الإدارة التعليمية على مكافأة العاملين المتميزين وتشجيعهم على بذل المزيد من الجهد، وتحسين أساليب العمل، ورفع كفاءة الأداء، ويعتبر حافزاً لجميع الموظفين لبذل المزيد من الجهد والعمل المتميز .

وذلك تنفيذًا لتعليمات الدكتور محمد السيد وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا بتكريم المتفوقين في أداء عملهم تشجيعًا لهم وتحفيز الآخرين.

بدوره شكر عبدربه مدير عام الإدارة علي هذه اللفته الطيبة وتكريمه، مشيرا ان هذا التكريم ليس لشخصه فقط بل لجميع العاملين المخلصين في الإدارةمدير عام التعليم بأبوتشت يتفقد ديوان عام الإدارة ويهنئ العاملين بعيد الفطر المبارك.

كما تفقد المهندس عبدالمنعم قاصد مدير عام إدارة ابوتشت التعليمية، اليوم الإثنين 2024/4/15 يرافقه هاني الملقب رئيس قسم قسم العلاقات العامة والإعلام أقسام ديوان الإدارة التعليمية بابوتشت لتهنئة للعاملين بمناسبة عيد الفطر المبارك وخلال جولته هنأ قاصد العاملين والموظفين في مختلف الأقسام والوحدات بعيد الفطر المبارك، سائلا المولي عز وجل أن يعيده عليهم بالخير واليمن والبركات ودعا مدير عام الإدارة جميع العاملين الي حسن الأداء والانضباط في العمل، موصيا الجميع بضرورة التفاني في العمل وبذل المزيد من الجهود لتقديم خدمة افضل للمواطنين وابنائنا الطلاب.

كما أكد مدير عام الإدارة علي أهمية بث روح التواصل والمحبة بين الموظفين لما لها من اثر إيجابي علي معدل الأداء معربا عن أمله ان تكون هذه المناسبة السعيدة دافعا نحو تحسين العمل والتواصل المستمر مع المواطنين وأولياء الأمور والطلاب داعيا الله عزوجل ان يعيد مثل هذة الايام المباركة علي مصر الحبيبة والأمة العربية والإسلامية واليمن والبركات تحت قيادة فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

كما أعرب العاملون عن سعادتهم بوجود المدير العام بينهم ليهنئهم بعيد الفطر المبارك مؤكدين على الاستمرار في تطوير منظومة العمل لتحسين مستوي الأداء والارتقاء بمستوي الخدمات المقدمة للمواطنين وابنائنا الطلاب.

يأتي ذلك في إطار توجيهات الدكتور محمد السيد وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، بضرورة بث روح التواصل والمحبة بين القيادات التعليمية والعاملين بدواوين الإدارات.

وفي سياق متصل استقبل مدير عام الإدارة السيد عمر السمان رئيس مجلس أمناء الإدارة لتهنئته والعاملين بمناسبة عيد الفطر المبارك.

جاء ذلك بحضور المهندس أحمد جهلان نائب مدير الإدارة ومحمد الطحان مدير التعليم الثانوي ونائب رئيس مجلس أمناء الإدارة وهاني الملقب رئيس قسم العلاقات العامة والإعلام، وأكد السمان دعمه للعملية التعليمية، معتبراً مجلس الأمناء شريكاً أساسياً وداعماً حيوياً للعملية التعليمية.