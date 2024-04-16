مياه الأقصرتشارك بفعاليات الأسبوع البيئى الأول لجامعة طيبة التكنولوجية

شاركت شركة مياه الأقصر فعاليات الأسبوع البيئى الأول لجامعة طيبة التكنولوجية تحت شعار ( طيبة خضراء إبداعات نحو مستقبل مستدام ) للعام الجامعى 2023/2024م والذى تم إنعقاده فى الفترة من 15-18 أبريل 2024م، وذلك بمقر جامعة طيبة.

وشهدت فعاليات الأسبوع البيئي، زيارة محطة معالجة الصرف الصحى والغابات الشجرية بالحبيل، بهدف إبراز دور الجامعة فى تحقيق التنمية المستدامة ونشر الوعى بأهمية البيئة وحمايتها، وتحفيز الطلاب على الإبداع فى إبتكار حلول بيئية.

وألقى الدكتور عادل زين الدين، رئيس الجامعة، خلال فعاليات الافتتاح، كلمة أشار فيها إلى أن جامعة طيبة التكنولوجية ومنذ نشأتها، آمنت بأهمية الحفاظ على البيئة، وجعلتها على رأس أولوياتها، إذ تسعى الجامعة إلى تعزيز تحولها لتصبح جامعة خضراء صديقة للبيئة، وتعزيز الالتزام بمعايير الاستدامة البيئية، وذلك في إطار جهود الدولة المصرية للتحول إلى الاقتصاد الأخضر، وتحقيق التنمية المُستدامة، في إطار رؤية مصر 2030.

وأضاف: نسعى من خلال فعاليات الأسبوع البيئي إلى رفع الوعي البيئي لدى طلابنا ومنسوبي الجامعة، ونشر ثقافة الاستدامة، وتشجيع الممارسات الصديقة للبيئة، من خلال تنظيم فعاليات متنوعة، تشمل: افتتاح معارض منتجات طلاب برنامجي تكنولوجيا الصناعات الخشبية، وتكنولوجيا التصنيع الغذائي، افتتاح دوري رياضي بيئي، وحملات تشجير، وحملات تبرع بالدم، وزيارات ميدانية، ومسابقات بحثية وأنشطة تفاعلية لتعزيز مشاركة الطلاب في حماية البيئة.

فيما أعرب محمد عبدالقادر خيري، نائب محافظ الأقصر، في كلمته، عن سعادته بالمشاركة في افتتاح فعاليات الأسبوع البيئي الأول لجامعة طيبة التكنولوجية، مؤكدا أن المشكلات البيئية تتصدر الساحة الدولية، إذ تسعى كافة حكومات العالم لوضع حلول لها، مشيرا إلى أن أهداف الأسبوع البيئي تتلاقي مع أهمية محافظة الأقصر السياحية، لوضع خطة مستدامة للحفاظ على التراث، من خلال الجهود المشتركة بين الجامعة والمحافظة.

وتابع: تتميز محافظة الأقصر بأنها محافظة بكر من الناحية البيئية، إذ لم تشهد تلوثا بعد، الأمر الذي يسهل مهمتنا في الحفاظ عليها سياحية، إذ أثبتت التجارب أن هناك بعض المدن تحولت من سياحية إلى صناعية بسبب ارتفاع المشكلات البيئية وعلى رأسها التلوث، لهذا فإن الأسبوع البيئي يتيح للطلاب فرصة لتبني أفكار جديدة لحل المشكلات البيئية التي نواجهها.

وتخلل حفل الافتتاح، توقيع بروتوكول تعاون بين الجامعة، ومؤسسة هنجملها، بهدف زراعة 500 شجرة مثمرة في الجامعة خلال الفترة المقبلة، بالإضافة إلى تنظيم عدد من الأنشطة والفعاليات البيئية.

وعقب ختام فعاليات الافتتاح، تفقد رئيس الجامعة، يرافقه نائب المحافظ وعدد من الحضور، المكتبة المتنقلة التابعة لمكتبة مصر العامة، والتي تشارك بكتب وفعاليات ونشاطات تخص البيئة خلال الأسبوع البيئي، ثم افتتحوا عددا من معارض المنتجات الطلابية المشاركة في الأسبوع، مثل "برنامج تكنولوجيا الصناعات الخشبية، برنامج تكنولوجيا التصنيع الغذائي، برنامج تكنولوجيا السياحة والسفر، ومعرض بوسترات طلاب كلية تكنولوجيا الخدمات الفندقية والسياحية".

وفي الختام، شارك رئيس الجامعة ونائب المحافظ، ومنسق مبادرة هنجملها وعدد من الحضور، في زراعة عدد من الأشجار المثمرة في الجامعة، وافتتاح الدوري الرياضي البيئي.