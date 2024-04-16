القبض على فتاة أشعلت النار في شقة والدتها بالوراق

تمكنت الأجهزة الأمنية بالجيزة، من القبض على فتاة قامت باشعال النيران في شقة والدتها انتقامًا منها بسبب خلافات بينهما، في منطقة الوراق.

البداية عندما تلقى المقدم محمد طارق رئيس مباحث قسم شرطة الوراق، إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة، يفيد بنشوب حريق داخل شقة سكنية بدائرة القسم.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارتي إطفاء وتم فرض كردون أمني بالمنطقة ومحاصرة النيران، ونجحت قوات الحماية المدنية من السيطرة على الحريق ومنع خطر امتداده لباقي العقار، ولم يسفر الحادث عن وقوع إصابات.

وبإجراء التحريات، تبين أن وراء ارتكاب الواقعة ابنة مالكة الشقة، وذلك بسبب خلافات مع والدتها حيث قامت بالدلوف إلى الشقة في وقت غياب والدتها وأشعلت النيران بها، وتم ضبط المتهمة واقتيادها إلى ديوان القسم.

وبمواجهتها اعترفت بارتكاب الواقعة، تحرر عن ذلك المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

وفي سياق آخر لقى شخص مصرعه، فيما اصيب آخر باضطراب بالوعي وإصابات بالغة، إثر وقوع حادث تصادم سيارة ملاكي بعربة كارو بطريق" كفر صقر - أولاد صقر" بمركز كفر صقر بالشرقية، وتم نقل المصاب لمستشفى كفر صقر المركزي، والتحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة العامة.

كانت الأجهزة الأمنية بالشرقية، تلقت إخطارا يفيد بورود إشارة من مستشفى كفر صقر المركزي بوصول كل من: "السادات محمد" 40 عاما، مقيم بقرية سمعان بمركز كفر صقر، مصابا باضطراب بالوعي وجرح قطعي غائر بالركبة اليمنى، و"وجيه محمود" 60 عاما، مقيم بقرية سمعان بمركز كفر صقر، جثة هامدة، وتم التحفظ عليه في ثلاجة حفظ الموتى بالمستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

وبإجراء التحريات الأولية، تبين حدوث إصابة المصاب ووفاة متوفى إثر وقوع حادث تصادم سيارة ملاكي بعربة كارو بطريق كفر صقر - أولاد صقر بين قريتي سمعان والقواسم بمركز كفر صقر.

تحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيقات، وصرحت بدفن الجثة، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة للوقوف على ظروفها وملابساتها.