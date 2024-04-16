نظر أولى جلسات محاكمة المتهم بقتل طفلته والشروع في إنهاء حياة شقيقها بالشرقية

تنظر محكمة جنايات الزقازيق، برئاسة المستشار وليد أنور إبراهيم الألفي، وعضوية محمد حسني بشرى ومحمد ماهر رشاد ومحمد سعد بدوي، وسكرتارية محمد فاروق، بعد قليل الثلاثاء، أولى جلسات مُحاكمة الأب المتهم في القضية رقم 39688 لسنة 2023 جنايات مركز الزقازيق، المقيدة برقم 4244 لسنة 2023 كلي جنوب الزقازيق؛ بقتل نجلته الطفلة بعد التعدي عليها وشرع في قتل شقيقها بمركز الزقازيق.

تعود أحداث القضية ليوم 28 أبريل من العام الماضي 2023، عندما أحالت النيابة العامة المتهم «خالد. ط. م» 41 عامًا، باحث تنمية إدارية، مقيم بمركز الزقازيق، للمحاكمة الجنائية لاتهامه بقتل نجلته الطفلة «لمار» 6 أعوام، بعدما هتك عرضها بالقوة، وشرع في قتل شقيقها الطفل «أحمد» 4 أعوام.

واسند أمر الإحالة، أن المتهم قتل المجني عليها نجلته عمدا مع سبق الإصرار المصمم عليه، بأن تعدى عليها بالضرب مستخدما في ذلك أداة «حزام» مُحدثًا ما بها من إصابات، والموصوفة بتقرير الصفة التشريحية، قاصدا من ذلك إزهاق روحها، وذلك بعدما قام في ذات الزمان والمكان بهتك عرضها بالقوة على النحو المبين بالتحقيقات.

واقترنت جنايتي المتهم بجناية أخرى، وذلك بأنه قد شرع في قتل المجني عليه نجله الطفل «أحمد» بأن كال له عدد من الضربات استقرت برأسه وعموم جسده قاصدا من ذلك إزهاق روحه، خشية افتضاح أمر جريمتاه، فأحدث ما به من إصابات، والموصوفة بتقرير الطب الشرعي، إلا أنه قد خاب أثر جريمته لسبب لا دخل لإرادته فيه، ألا وهو مداركته بالعلاج على النحو المبين بالتحقيقات.

تم تحرير محضر بالواقعة، وبتقنين الإجراءات تم ضبط الأب المتهم، وبالعرض على النيابة العامة أحالته محبوسا إلى محكمة جنايات الزقازيق لبدء محاكمته.

وفي سياق متصل، قررت نيابة مركز أبو كبير بمحافظة الشرقية، حبس عاطل أربعة أيام على ذمة التحقيقات، في واقعة اتهامه بحيازة كمية من المواد المخدرة بقصد الإتجار، وترويجها على عملائه بدائرة مركز ومدينة أبو كبير.

والبداية، كانت بتلقي الأجهزة الأمنية بالشرقية، إخطارًا بورود معلومات لضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، بقيام «محمد. ع» 30 عامًا، عاطل، ومقيم بمدينة أبو كبير، بالإتجار في المواد المخدرة، وترويجها علة عملائه بدائرة المركز