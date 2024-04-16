ننشر جداول امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام 2023/2024 بقنا

اعتمد الدكتور محمد السيد وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، جداول امتحانات الفصل الدراسي الثاني لصفوف النقل والشهادات العامة للعام الدراسي 2023/2024، في ضوء القرارات الوزارية المنظمة لأعمال الامتحانات، وفي إطار توجيهات اللواء أشرف الداودي محافظ قنا.

وتقرر أن تبدأ امتحانات الفصل الدراسي الثاني للصف الاول الثانوي اعتبارا من 8/5/2024 وحتى الأربعاء 22/5/2024، وامتحانات الصف الثاني الثانوي اعتبارا من الخميس 9/5/2024 وحتى الخميس 23/5/2024، وامتحانات الصف الأول والثاني الإعدادي من الأربعاء 8/5/2024 إلى الأحد 12/5/2024م.

بينما تبدأ امتحانات الشهادة الإعدادية، للتعليم العام، والرسمي لغات والمهني والدمج، اعتبارا من السبت 18/5/2024 وحتى الخميس 23/5/2024م.

ويمتحن طلاب الصفين الرابع والخامس الابتدائي اعتبارا من 13/5/2024 وحتى الخميس 16/5/2024، بينما يستهل طلاب الصف السادس امتحاناتهم يوم الأربعاء 8/5/2024 إلى يوم الأحد.

وفى السياق ذاته، عقد عفت محمد وزيري مدير عام إدارة نجع حمادي التعليمية شمال قنا، بمكتبه، اليوم الثلاثاء، اجتماعا تنسيقيا، بموجهي أوائل المواد الدراسية الثقافية، ومديري المدارس الثانوية العامة، في حضور عبد القهار أحمد مدير التعليم الثانوي، و هدي جابر رئيس قسم تنسيق التعليم الإعدادي والثانوي، و محمد فتحي المرواني رئيس قسم العلاقات العامة والإعلام، وذلك لبحث آليات تنفيذ المراجعات النهائية لطلاب الشهادتين الإعدادية والثانوية بمدارس نجع حمادي.

وأوضح مدير عام إدارة نجع حمادي التعليمية، أنه جري تحديد قاعتين لطلاب الشهادة الإعدادية بمدرستي الشهيدة ميار أبو السعود الإعدادية بنات بنجع حمادي، والمشتركة الابتدائية بمدينة نجع حمادي، كما تم تحديد مسرح مدرسة نجع حمادي الميكانيكية لطلاب وطالبات الشهادة الثانوية الشعبة الأدبية، بينما جري تخصيص مسرح مدرسة نجع حمادي الثانوية الزراعية العسكرية، للمراجعات النهائية لطلاب وطالبات الشعبة العلمية علوم ورياضيات.

وأكد مدير عام الإدارة، علي أنه سيحاضر خلال المراجعات النهائية نخبة من المعلمين المتميزين المشهود لهم بالكفاءة في جميع المواد الدراسية، في الفترة من 21/4/2024 وحتي 24/4/2024، مشيرا إلى أنه سيتم نشر جداول المراجعات النهائية على موقع الإدارة التعليمية الرسمي فور ورودها من المديرية، وذلك تحت رعاية الدكتور محمد السيد وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا.