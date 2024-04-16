حملات يومية لرفع كفاءة منظومة النظافة بشوارع وطرق الشرقية

وجه الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، رؤساء المراكز والمدن والأحياء، بتكثيف حملات النظافة والتجميل والتي تشمل رفع تراكمات القمامة والسفوحة من الشوارع ودهان البلدورات، فضلاً عن رفع الإشغالات المخالفة من الشوارع والطرق العامة، حفاظاً على بيئة صحية ونظيفه أمام المواطنين.

وقد شنت رئاسة مركز ومدينة منيا القمح، حملة نظافة شملت منطقة تقسيم البشويه خلف مستشفى العام، ورفع المخلفات والرتش، حفاظاً على الصحة العامه للمواطنين والمظهر الحضاري بالمنطقة.

وتم صيانة وتركيب الكشافات واللمبات بناحية بيشة عامر وحتى ميت جابر، ومن بيشة عامر حتى كفر نشوة، وعمل صيانة شاملة لكافة اللمبات وتركيب لمبات وكشافات للحفاظ على المواطنين من الحوادث، كما تم شن حملة نظافة على طريق بحر مويس من عزبة عاصم حتى قناطر بندف بدائرة الوحدة بالتلين، حفاظاً على الصحة العامة للمواطنين، وتم شن حملة نظافة على الطرق بدائرة الوحدة المحلية بالسعديين، ورفع مخلفات وتراكمات القمامة من على الطرق الرئيسية ومداخل القرى بالسعديين، مع سرعة الاستجابة بإصلاح خط مياه رئيسي قطر 600 المغذي الى الوحده المحلية بالكامل.

وفي مركز مشتول السوق، تم متابعة أعمال رفع كفاءة الانارة وصيانة الأعمدة والكشافات للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين بالمدينة، والوحدات المحلية شملت شارع عمربن الخطاب حفاظاً على أرواح المواطنين، فضلا عن استمرار حملات النظافة ورفع تراكمات القمامة، وتنظيف شوارع المدينة، وتم رفع القمامة الموجودة بالشوارع والمناطق المتجمع بها القمامة، وتشجيع العمال ونقلها إلى النقطة الوسيطة الثابتة بمدينة مشتول السوق، لخلق جو صحى وبيئى نظيف.

كما قامت رئاسة حى أول الزقازيق بمتابعة أعمال إصلاح وصيانة وتشغيل وخروج المعدات، والتأكد من توافر المواد البترولية لتموين المعدات، وكذلك متابعة إلتزام السائقين بخطوط السير المقررة لهم كلاً فى قطاعه، من أجل رفع كفاءة الحملة الميكانيكية لحى أول الزقازيق، كما تم متابعة أعمال النظافة ورفع المخلفات والاتربة والتراكمات من منطقة الفالوجه وشارع الجلاء وشارع فاروق وعبدالعزيز أباظة وعبد السلام عارف وسعد زغلول وشوارع ومياديين الحي.

كما قامت رئاسة مركز ومدينة ديرب نجم بأعمال النظافة العامة، ورفع كفاءة منظومة النظافة لخلق بيئة نظيفة ولائقة بالمواطن وخالية من التلوث، اشتملت الأعمال على رفع المخلفات والقمامة من الشوارع الرئيسية.