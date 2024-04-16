صحيفة إسبانية: طاقة تجري محادثات للاستحواذ على "ناتورجي"‭ ‬

ذكرت صحيفة سينكو دياس الإسبانية الثلاثاء نقلا عن مصادر في السوق لم تكشف عنها أن شركة طاقة الإماراتية تجري محادثات مع كريتريا القابضة الإسبانية للاستحواذ على ناتورجي للطاقة.

وتملك مؤسسة أبوظبي للطاقة، المملوكة لصندوق الثروة السيادي إيه.دي.كيو في أبوظبي، أكثر من 90 بالمئة من شركة طاقة.

وأضافت صحيفة سينكو دياس في تقريرها أن المفاوضات التي تضم شركة كريتريا الإسبانية القابضة وصندوقا الاستثمار المباشر (GIP) و(CVC) بدأت منذ أكثر من شهر بعلم الحكومة الإسبانية.

ورفضت ناتورجي وكريتريا الإدلاء بتعليق، فيما لم ترد طاقة على طلب للتعليق مرسل عبر البريد الإلكتروني.

وتمتلك كريتريا، المساهم الرئيسي في بنك كايكسابنك، حصة قدرها 26.7 بالمئة في ناتورجي. ويملك صندوقا الاستثمار المباشر (GIP) و(CVC) حصلة تبلغ حوالي 20 بالمئة لكل منهما.

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ولم يرد صندوقا الاستثمار المباشر جي.آي.بي (GIP) وسي.في.سي (CVC) على طلب للتعليق.

وسيتعين على شركة طاقة تقديم عرض استحواذ كامل على الشركة بأكملها، إذ يتطلب القانون الإسباني تقديم عرض شراء إلزامي عندما يرغب المشتري في الاستحواذ على أكثر من 30 بالمئة من أي شركة مساهمة عامة.

وقال أنخيل سيمون الرئيس التنفيذي لشركة كريتريا، خلال فعالية تجارية في مدريد أمس الاثنين، إن الشركة تهدف إلى "تعزيز وجودها ضمن الشركات الإسبانية الاستراتيجية في قطاعات البنوك والطاقة والمياه".

شركة طاقة الإماراتية

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ووفقا لبيانات مجموعة بورصات لندن، تبلغ قيمة حصة بحجم 40 بالمئة في ناتورجي ما يزيد قليلا عن ثماني مليارات يورو. وتبلغ القيمة السوقية لشركة ناتورجي نحو 20.2 مليار يورو (21.42 مليار دولار).

وقفز سهم ناتورجي نحو خمسة بالمئة في التعاملات الصباحية في مدريد، في حين انخفضت السوق الأوسع واحدا بالمئة.

وقال متحدث باسم وزارة الطاقة الإسبانية "هذه شركة رئيسية في نظام الطاقة الإسباني ونريد الاستقرار والالتزام بإزالة الكربون وأمن الطاقة". ورفض الخوض في تفاصيل.

وقالت صحيفة سينكو دياس إن مصادرها افترضت أنه سيتم فرض شروط معينة على طاقة مقابل موافقة الحكومة الإسبانية على أي صفقة.

وأضاف تقرير الصحيفة أن الأصول الاستراتيجية الرئيسية لشركة ناتورجي هي عقود الغاز المبرمة مع الجزائر.