تخفيف الأحمال.. موعد انتهاء أزمة انقطاع الكهرباء

تخفيف أحمال الكهرباء.. يبحث الكثير من المواطنين عن موعد انتهاء أزمة انقطاع الكهرباء خلال الساعات الماضية وذلك بمجرد الإعلان عن خطة تخفيف الأحمال بعد عيد الفطر المبارك، حيث كشف المستشار محمد الحمصاني المتحدث باسم مجلس الوزراء، حقيقة وجود خطة لدى الحكومة للانتهاء من مسألة تخفيف أحمال الكهرباء.

توفير السيولة الدولارية

وقال متحدث مجلس الوزراء فى تصريحات تلفزيونية: "الحكومة لديها خطة لتوفير المزيد من السيولة الدولارية خلال الفترة المقبلة".

قطع الكهرباء

وتابع: بمجرد توافر السيولة الدولارية التي تمكن الدولة من استيراد المزيد من الوقود لمحطات الكهرباء قطعا سيتم التخلي عن قطع الكهرباء وتخفيف الأحمال.

جداول تخفيف أحمال الكهرباء

وكشف أن تخفيف الأحمال لمدة ساعتين وما أثير خلال الأيام الماضية عن تخفيفها لمدة 3 ساعات أو ساعة غير صحيح علي الإطلاق وسنعود للوضع السابق، التخفيف لمدة ساعتين لكل منطقة بداية من الساعة الـ11 صباحا وحتى الخامسة مساءً وسيتم الاعتماد على نفس الجداول السابقة.

والجدير بالذكر أنه قد استأنفت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة أمس الإثنين تطبيق جداول تخفيف الأحمال على الشبكة القومية للكهرباء، وذلك عقب انتهاء الفترة التي حددها مجلس الوزراء لوقف العمل بجداول تخفيف الأحمال لشهر رمضان وإجازة عيد الفطر المبارك، وذلك بسبب وصول معدلات الأحمال على الشبكة لأرقام غير مسبوقة في التاريخ.

وأعلنت محافظة الجيزة أمس الإثنين، خطة تخفيف أحمال الكهرباء الجديدة «انقطاع الكهرباء» في عدة مناطق بالمحافظة، ويأتي ذلك بالتزامن مع انتهاء إجازة عيد الفطر المبارك، وعودة خطة انقطاع الكهرباء في مصر.

خطة تخفيف الأحمال في الجيزة

وكشف البيان الذي نشرته المحافظة، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي، فإن الخطة تشمل مناطق: “الهرم، وفيصل، والعمرانية، والطالبية، والرماية، وحدائق الأهرام، وأبوالنمرس” بالإضافة إلى مناطق أخرى مثل الدقي والعجوزة والمهندسين وبشتيل والوراق وأوسيم والبراجيل والقومية وأجزاء من إمبابة والمنيرة.

موعد انقطاع الكهرباء

وبدأت خطة تخفيف أحمال الكهرباء من أمس الإثنين 15 أبريل 2024، وتبدأ يوميًّا من الساعة الحادية عشرة ظهرًا حتى الخامسة مساءً.

أسباب استمرار خطة تخفيف الأحمال

جاءت خطة تخفيف الأحمال الجديدة التي تم العمل بها أمس الإثنين الموافق 15 أبريل 2024 بالتنسيق بين وزارتي الكهرباء والبترول، حيث تم تنفيذها من شهر يوليو الماضي لعدة أسباب، كان أبرزها الآتي:

- ارتفاع درجات الحرارة عن المعدلات الطبيعية خاصة في فصل الصيف عن الأعوام السابقة.

- نقص الوقود المقدم لمحطات توليد الكهرباء، مما يؤدي إلى انخفاض الطاقة المولدة لكفاية احتياجات المواطنين.

- نقص العملة الأجنبية وهو ما يرفع تكلفة استيراد الغاز.

- كميات المازوت وإمدادات الغاز المورد لمحطات إنتاج الكهرباء غير ثابتة ومتغيرة.

- عدم اتباع أساليب الترشيد التي أقرتها الوزارة في استهلاك الكهرباء.

- زيادة الاستهلاك اليومي للمواطنين من الكهرباء.

- ارتفاع معدلات سرقة التيار الكهربائي.

وسيتم استثناء 4 مناطق ومحافظات من خطة تخفيف الأحمال وهي مطروح وشمال سيناء وجنوب سيناء والبحر الأحمر، بالإضافة إلى المناطق الاستراتيجية التي يتم استثناؤها من أقسام شرطة ومستشفيات وغيرها.