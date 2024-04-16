مساعد وزير الخارجية يستقبل وفداً من كلية الدفاع الوطني الأردنية

استقبل السفير الدكتور محمد البدري، مساعد وزير الخارجية للشئون العربية، أمس، وفداً رسمياً من أعضاء هيئة التدريس ودارسي كلية الدفاع الوطني بالمملكة الأردنية الهاشمية، وذلك في إطار برنامج الزيارة المقرر للوفد في القاهرة، والمتضمن زيارة مقر وزارة الخارجية بالعاصمة الإدارية الجديدة، للتعرف على ملامح السياسة الخارجية المصرية والعلاقات المصرية الأردنية.

واستهل السفير البدري حديثه بالتأكيد على عمق العلاقات الثنائية بين مصر والأردن وخصوصيتها، مستعرضاً أبرز القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها الحرب في غزة وتداعياتها الإقليمية.

وفي هذا السياق، أكد السفير البدري على موقف مصر الراسخ تجاه القضية الفلسطينية، والمتمثل في الرفض التام للاعتداءات والانتهاكات الإسرائيلية على قطاع غزة وفي الضفة الغربية وتداعياتها على الوضع الإنساني للشعب الفلسطيني.

كما أكد رفض مصر التام لكل محاولات التهجير القسري للفلسطينيين وتصفية القضية الفلسطينية، مشيراً إلى ضرورة التمسك بحل الدولتين باعتباره السبيل الوحيد للسلام المستدام بالمنطقة.

وقد تناول اللقاء أيضاً تطورات الأوضاع السياسية والأمنية في دول المنطقة، سواء في سوريا أو العراق، وكذلك اليمن وليبيا والسودان.

وفي هذا الصدد، أكد السفير البدري على ما تشهده دول المنطقة العربية من أزمات غير مسبوقة عصفت بالمؤسسات الوطنية، مستعرضاً الموقف المصري الراسخ والداعي لضرورة احترام سيادة الدول وعدم الإخلال بمؤسساتها، وهو ما يمثل السبيل الوحيد لضمان تماسك الدول وأمنها واستقرارها، وأهمية العمل على تسوية كافة المشاكل في إطار الحوار الداخلي للدول.

ومن جانبهم، أكد أعضاء وفد كلية الدفاع الأردنية على خصوصية العلاقات المصرية الأردنية، مع الإعراب عن تقديرهم للموقف المصري تجاه القضية الفلسطينية منذ بداية الأزمة في غزة، وتوافق الأردن مع محددات الموقف المصري الرافض لتصفية القضية الفلسطينية، وأهمية استمرار التنسيق المشترك بين الجانبين في مواجهة كافة التحديات الإقليمية.

كما أكد الوفد على تقدير المملكة الأردنية الهاشمية للجالية المصرية المتواجدة بالمملكة، مشيدين بمستوى التنمية التي تشهدها مصر، وخاصة فيما يتعلق بالبنية التحتية وبناء المدن الجديدة.

وأعربوا أيضاً عن تطلعهم لانعقاد أعمال اللجنة المصرية-الأردنية المشتركة الثانية والثلاثين المزمع عقدها الشهر القادم.