إنجز الإيفواري يفوز على ولايتا ديتشا ببطولة إفريقيا للكرة الطائرة

فاز فريق إنجز الإيفواري للكرة الطائرة على نظيره ولايتا ديتشا الإثيوبي بنتيجة 3-1، في إطار منافسات دور ‏المجموعات ببطولة إفريقيا، التي تقام في ضيافة النادي في الفترة من 12 إلى 24 أبريل الجاري‎.‎

أقيمت المباراة على صالة الشهداء بمقر النادي بالجزيرة، وشهد اللقاء تفوق الفريق الإيفواري على مستوى حائط الصد ‏والضربات الساحقة‎.‎

تقدم فريق انجز الإيفواري في الشوط الأول بنتيجة 25-22 ونجح ولايتا ديتشا في حصد الشوط الثاني بنتيجة 25-22، وتفوق ‏الفريق الإيفواري في الشوط الثالث بنتيجة 25-20، ثم حسم فريق إنجز الشوط الرابع والمباراة بنتيجة 25-21‏‎.‎

اللجنة العليا لبطولة إفريقيا للكرة الطائرة تطمئن على الصالات

حرصت اللجنة العليا المنظمة لبطولة إفريقيا للكرة الطائرة بالنادي الأهلي، برئاسة محمد الدماطي، عضو مجلس الإدارة، على متابعة كافة التجهيزات الخاصة بالمباريات التي تشهدها منافسات البطولة.

وتابعت اللجنة عمليات الصيانة الشاملة والمستمرة لصالتي الأمير عبدالله الفيصل والشهداء بمقر الجزيرة، على هامش التدريبات والمباريات التي تقام على هذه الصالات.

وتقوم إدارة الخدمات والأمن الصناعي بالنادي بفحص مستمر على مدار الساعة لكافة مرافق الصالات من حيث الأرضية والمدرجات وكشافات الإنارة والتكييفات المركزية والتأكد من توافر كافة ما يلزم الفرق لخوض التدريبات والمباريات وتسهيل مهمة الجميع.

وأسفرت قرعة البطولة عن تواجد الأهلي بالمجموعة الأولى إلى جانب فرق: الإسمنت الإثيوبي والعدالة ‏الكيني وجرين تيم الكونغولي والفتح المغربي.

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