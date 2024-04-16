محافظ القاهرة: رفع درجة الاستعداد والجاهزية لاستقبال موسم توريد القمح

أكد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة على رفع درجة الإستعداد والجاهزية لاستقبال موسم توريد القمح هذا العام ٢٠٢٤ ، مشددًا على مديرية التموين بتسهيل إجراءات استقبال القمح بالصوامع، مع إزالة كافة العقبات أمام الموردين، وتقليل وقت الانتظار، والتأكد من جاهزية الصوامع والشون والهناجر ومراعاتها لكافة الاشتراطات الفنية اللازمة لعملية التخزين حفاظاً على المحصول، مع التأكيد على منع تداول الأقماح خارج نطاق أماكن التخزين المخصصة لها، والمتابعة المستمرة لأعمال لجان الفرز والاستلام للأقماح من خلال غرفة عمليات رئيسة تضم جميع الأجهزة التنفيذية المسئولة .

الدولة تولى إهتمامًا بالغًا بمحصول القمح ولا تدخر جهداً فى تقديم الدعم والتسهيلات اللازمة للمزارعين



وشدد محافظ القاهرة على مسؤولى اللجان بإعداد تقرير يومى بالكميات التى يتم توريدها، مؤكدًا بأن الدولة تولى إهتمامًا بالغًا بمحصول القمح ولا تدخر جهداً فى تقديم الدعم والتسهيلات اللازمة للمزارعين عند القيام بعملية التوريد .



وذكر ناصر ثابت مدير مديرية تموين القاهرة أنه تم الإنتهاء من استعداد الصوامع والشون والهناجر على مستوى المحافظة والتى ستبدأ في استقبال محصول القمح وفقاً للتوقيتات والضوابط المقررة لذلك، مشيرًا إلى أن مواقع التخزين للأقماح المحلية بنطاق المحافظة بلغت ٢ صومعة و ٢بنكر ومركز تجميع ، كما تصل السعة التخزينية للقمح بنطاق محافظة القاهرة إلى ٤٦٠٠٠ طن لافتًا إلى أن اماكن التشوين أو التخزين تشمل صومعتين الأولي في المطرية وقدرتها الاستيعابية ١٠٠٠٠طن والثانية فى التبين وتسع ٤٨٠٠طن فضلًا عن وجود بنكرين علي مستوي المحافظة شمال وجنوب هما بنكر السلام وسعته ١٢٠٠٠طن وبنكر عزبة الوالدة بحلوان وطاقته الاستيعابية ٧٠٠٠طن بالإضافة إلى مركز تجميع التبين و يتبع شركة جنوب وسعته ١١٠٠٠ طن .

يذكر أن اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة أكد أن الأجهزة التنفيذية مستمرة فى تكثيف أعمال الرقابة علي كافة السلع، وضبط الاسواق وتكثيف الحملات بالتنسيق بين مديرية التموين، ومباحث التموين والطب البيطري والصحة ومفتشي الاغذية وشرطة المرافق ورؤساء الاحياء حفاظاً علي الصحة العامة للمواطنين.



وفى هذا السياق أشار ناصر ثابت مدير مديرية تموين القاهرة إلى أن الاجهزة الرقابية بالمديرية تمكنت خلال هذا الشهر من ضبط سلع مجهولة المصدر ولا يوجد لها مستندات تضمنت ٦ طن دقيق، و٤.٥ طن بقوليات ، و٣.٥ طن مكرونة ، و٢ طن أرز ، و١.٥ طن دواجن ولحوم ومصنعات ، وطن سكر ، و٨٤٥ كجم تمر ، و٣٢٠ لفة قمر الدين ، و١٥٠ لفة تين ، و٢٠٠ كجم مشمشية ، ٥٠٠ كجم زبيب، و٨١٠ علبة سمن، ٦٥٠ لتر زيت ، و٣٠٠ كجم شيكولاتة، و١٧٥ علبة شاى ، و١٤٤ علبة تونة ، و٦٠٠٠ ريموت، و١٢٨٠٠ حجر ريموت، و٣٥٠ بستلة دهان ، وقد تم تحرير ١٢٤٩ محضر ، واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين وإحالتهم للنيابة المختصة .