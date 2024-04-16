العثور على جثة شاب مجهول الهوية بجوار صندوق قمامة جنوب الغردقة

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحر الأحمر من العثور على جثة لشاب في العقد الثالث من العمر داخل كرتونة بأحد شوارع الغردقة.



وكان مدير أمن البحر الأحمر قد تلقى إخطارا من غرفة عمليات النجدة يفيد بالعثور على جثة لشاب مجهول الهوية في العقد الثالث من العمر، داخل كرتونة بجوار أحد صناديق القمامة، بمنطقة الشيخ شحات بالغردقة.



انتقلت قوة من مباحث قسم شرطة ثان الغردقة، إلى مكان البلاغ لمعاينة الجثة، حيث لم يستدل على شخصية المجني عليه.

وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت الأجهزة المختصة لمباشرة التحقيقات، وتم إيداع الجثة مشرحة مستشفى الغردقة العام تحت تصرف جهات التحقيق