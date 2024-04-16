رئيس المنطقة الأزهرية بمطروح يستقبل قمص كنيسة العذراء والوفد المرافق له

رئيس المنطقة الأزهرية يستقبل قمص كنيسة العذراء والوفد المرافق له بمكتبه بمطروح

استقبل اليوم فضيلة الشيخ عبد العظيم سالم رئيس الإدارة المركزية لمنطقة مطروح الأزهرية، نيافة القمص “متا زكريا” قمص كنيسة السيدة العذراء مريم، والوفد المرافق له وذلك لبحث سبل التعاون المشترك، وتعميق روح الانتماء ونشر الفكر الوسطي بين ابناء المحافظة

جاء ذلك بحضور فضيلة الشيخ “عطيه سالم ” الوكيل الشرعي للمنطقة الازهرية ، والقمص “نوح نبيل” راعي كنيسة السيدة العذراء، وفضيلة الشيخ “ صابر الشرقاوى ” مدير إدارة شئون القرآن، وفضيلة الشيخ “ سمير خلاف ” مدير إدارة التعليم الإعدادي.

ورحب الشيخ “ عبدالعظيم سالم ” رئيس المنطقة بالوفد، معبرًا عن اعتزازه وتقديره لزيارتهم للمنطقة الأزهرية داعيًا الله عز وجل أن يعيد على مصر وشعبها العظيم هذه الأيام بالخير واليمن والرخاء.

وأكد رئيس منطقة مطروح الازهرية خلال اللقاء على الروابط القوية والعلاقات الأخوية، التي تجمع بين أبناء محافظة مطروح والشعب المصرى، وهو الذي يظهر جلياً في الأعياد الدينية والمناسبات الوطنية المختلفة، وتم مناقضة الطرفان الكثير من الموضوعات الخاصة بتعميق روح الانتماء ونشر الفكر الوسطي المستنير والمواطنة بين أبناء المحافظة، وذلك بتفعيل عدد من الندوات واللقاءات خلال أجازة نهاية العام.

ومن جانبه أكد وفد الكنيسة على روح المحبة والإخاء التي تربط نسيج الشعب المصري، وتحقق الانتماء وتزيد من أواصر الأخوة بين كل أطيافه، مقدمين التهنئة بعيد الفطر المبارك، وأن يحفظ الله مصر وشعبها ويديم وحدتها وقوة نسيجها الوطني.