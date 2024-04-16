ضبط عجوز ونجله سطروا نهاية حياة منجد بالبلينا

استقبلت مستشفى البلينا المركزي، منجد في العقد الخامس من العمر يقيم بدائرة مركز البلينا جنوب محافظة سوهاج، مصابا باشتباه نزيف بالمخ تعدى عليه صاحب محل عجوز بمساعدة نجله، ونجل شقيقه بالضرب بعصا شوم وإحداث إصابته بسبب خلافات الجيرة وتوفي أثناء تلقيه الإسعافات اللازمة وجرى ضبط المتهمين والتحفظ على الجثة بمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

تلقى اللواء مساعد محمد عبد المنعم شرباش مساعد وزير الداخلية لأمن سوهاج بلاغًا من نائبه لقطاع الجنوب يفيد تلقي مركز شرطة البلينا بلاغًا بوفاة أحد الأشخاص عقب تعرضه للضرب في مشاجرة بدائرة المركز.

انتقل مأمور وضباط وحدة مباحث المركز لمحل الواقعة وبالفحص تبين من خلال التحريات التي أشرف عليها اللواء مدير إدارة البحث الجنائي وقادها العميد رئيس مباحث المديرية وضباط وحدة مباحث مركز شرطة البلينا وصول "بركات . خ . ص . ع" 47 منجد سنة يقيم بدائرة المركز إلى مستشفى البلينا المركزي مصاباً باشتباه نزيف بالمخ وتوفـى أثناء تلقيه الإسعافات اللازمة.

وبسؤال شقيقه "خيري . خ . ص . ع" 57 سنة منجد وزوجته "هبة . ا . خ . ا" 43 سنة ربة منزل ويقيمان بذات الناحية اتهما "إبراهيم . ص . ا . ا " 69 سنة صاحب محل خاص ونجله "شوكت . ا . ص . ا" 17 سنة طالب ونجل شقيقه "عبد الخالق . م . ص . ا" 18 سنة طالب يقيمون بذات الناحية بالتعدي على المذكور بالضرب بعصا شوم كانت بحوزة الأول مما نتج عنه إصابته التي أودت بحياته بسبب خلافات الجيرة ولهو الأطفال.

وتم ضبط المتهمين والأداة المستخدمة "بإرشاد الأول " وبمواجهتهم أقروا بارتكاب الواقعة لذات السبب، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

وفي سياق آخر أصدرت محكمة جنايات سوهاج، وبإجماع الآراء حكمها بمعاقبة المتهم "ع . ع" عامل، بالإعدام شنقاً، بتهمة قتل المجني عليه "م . ا . ى" عامل، بدائرة مركز طهطا شمال محافظة سوھاج.

تعود أحداث الواقعة إلى عام 2022 بدائرة مركز طهطا عندما تلقت أجهزة الأمن بلاغا بمقتل المجني عليه إثر إصابته بطلقات نارية وطعنات نافذة بالجسد من أسلحة آلية وبيضاء.

ومن خلال التحريات تبين أن المتهم وراء ارتكاب الواقعة بسبب خصومة ثأرية بين عائلة المتهم والمجني عليه فقام بالترصد له في أحد الأماكن وقام بإطلاق النار عليه من سلاح آلي كان بحوزته.

وعقب تقنين الإجراءات تم القبض على المتهم وبمواجهته اعترفا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وبالعرض على النيابة العامة بإحالته محبوسا لمحكمة الجنايات التي أصدرت حكمها المتقدم.