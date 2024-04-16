بمشاركة شباب 111 دولة.. افتتاح المسابقة الدولية للبرمجة في الأقصر

شهد معبد الأقصر انطلاق حفل افتتاح المسابقة الدولية للبرمجة “Icpc”، الذي أقيم في معبد الأقصر بحضور الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والمستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، الدكتور إسماعيل عبد الغفار رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى، والأستاذ الدكتور حمدي محمد حسين، رئيس جامعة الأقصر.

تنظم المسابقة الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى، بمشاركة 2500 شاب من 111 دولة، في معبد الأقصر، في الفترة من 14-19 أبريل الجاري، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

وقال رئيس جامعة الأقصر، إن استضافة وتنظيم مصر واستضافتها لهذا الحدث الضخم يعكس قدرتها على تنظيم كبرى الفعاليات الدولية في ظل التحديات الراهنة بالمنطقة.

من جانبه قال الدكتور إسماعيل عبد الغفار رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى، أن النسخة الحالية من البطولة هى الأكبر من نوعها من حيث الحضور، إذ تشهد مشاركة نحو 2500 فرد من 111 دولة، من طلاب وأعضاء هيئة تدريس وميكروسوفت وجيتبرينز، ورؤساء جامعات، ورؤساء كبريات الشركات الصناعية للبرمجة العالمية.

وتعد المسابقة The Internation Collegiat ) Programming Contest (ICP أكبر وأقدم مسابقة برمجة للجامعات بالعالم، وتقام منذ عام 1977 ومقرها الرئيسي بولاية تكساس بالولايات المتحدة الأمريكية ويشارك فيها كل عام نحو 75 ألف طالب وطالبة من 111 دولة، وتتم التصفيات على عدة مراحل للوصول إلى التصفيات النهائية. وتم اختيار أفضل 300 فريق من 20 ألف فريق مشارك هذا العام.