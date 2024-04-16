"الولادة الآمنة" ندوة تثقيفية للنساء الحوامل بالإسماعيلية

نظم تمريض طب الأسرة بمركز صحة قرية ابو عطوة بالإسماعيلية التابع لهيئة الرعاية الصحية، ندوة تثقيفية للسيدات المترددات على المركز عن طرق الولادة الآمنة تحت عنوان “الولادة الآمنة”

وحاضرت في الندوة حنان حمدى من تمريض تنظيم الأسرة بالمركز حيث تناولت الحديث إن قدوم الطفل إلى الحياة حدث مميز في حياة كل امرأة، لذا لا بد أن يوضع فى الاعتبار أن يولد الطفل سليما معافى.

وتطرقت للتفريق بين أنواع الولادات وهى الطبيعية والقيصرية ،وأضافت انه لا تُوجد طريقة ولادة أفضل من الأخرى، ولكن يتوقف الأمر على عدة عوامل منها حالة الأم، ووضع الجنين إلى جانب ما إذا كانت عظام الحوض تناسب خروج الجنين عبر المهبل أم لا، والتاريخ الطبي، والظروف الشخصية وغيرها،و نبهت الى أن تحديد ما إذا كانت الولادة الطبيعية أو القيصرية هي الخيار الأفضل، هو سؤال يجب على الأم مناقشته في الأساس مع الطبيب.

وأوضحت خلال الندوة أن وضعي الولادة الطبيعة والقيصرية آمنان بشكل عام، إلا أنهما يحملان درجة من المخاطر التي يمكن أن تختلف من أم إلى أخرى،كذلك يوجد العديد من الحالات التى يلجأ فيها الطبيب لقرار الولادة القيصرية ومنها حالة الحمل بتوأم.وحالة اصابة الام بمرض السكري أو ارتفاع ضغط الدم.أو إصابة الأم بعدوى يمكن أن تنتقل للطفل في أثناء الولادة.

وفى نهاية الندوة قامت بتقديم بعض النصائح الإرشادية للسيدات الحوامل والإجابة عن بعض الأسئلة التى تم طرحها .

ويقول الدكتور محمد سامي مدير فرع هيئة الرعاية الصحية بالإسماعيلية ان خدمات طبية متكاملة بنسب نجاح عالمية تقدم داخل قسم النسا و التوليد بمجمع الإسماعيلية الطبي التابع للهيئة العامة للرعاية الصحية تحت مظلة منظومة التأمين الصحى الشامل.

وأكد سامي، أن ضمن حزم الخدمات المقدمة داخل القسم ولادات طبيعية آمنة بدون آلم، ولادات قيصرية للحالات المعقده مثل حالات المشيمه المتقدمة، جميع عمليات النساء المعقده، وحدة مناظير لعلاج حالات التكيسات وازالة اكياس المبيض وفك الالتصاقات، المناظير الإستكشافية، والاورام، ووحدة طب الجنين وتشخيص للعيوب الخلقية أثناء متابعة الحمل، إستقبال حالات الطوارئ علي مدار الساعة.

وقال إن القسم يقدم خدمة العيادات الخارجية منها عيادات النسا، عيادة طب الجنين ، تنظيم الأسرة

ويقوم القسم بتطبيق بروتوكول الإستخدام الآمن للمضادات الحيوية ، بالإضافة لتوفر إقامة فندقية بمعايير عالمية .حيث يقدم القسم جميع الخدمات الطبية عن طريق الإحالة او الحالات الطارئة من خلال فريق يضم أمهر الكوادر الطبية من الإستشاريين والأخصائين وبمعاونة فريق متميز من التمريض والفنيين.