نصائح مهمة للمزارعين لتفادي أمراض المحاصيل مع تقلبات الطقس (شاهد)

قال الدكتور محمد علي فهيم رئيس مركز معلومات تغير المناخ بوزارة الزراعة، إن فصل الربيع أصبح متقلبًا بسبب التغيرات المناخية، وبالتالي، فإن هناك بعض الموجات قد تكون صيفًا مبكرًا.

وأضاف في مداخلة ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي وجومانا ماهر: "من ضمن هذه الموجات المتوقعة، سنشهد ارتفاعًا كبيرًا مؤقتًا غدا الأربعاء من 6 إلى 7 درجات، وهي قيم كبيرة في مثل هذا الوقت من العام".

نصيحة لكل مزارعي القمح

وتابع: "هذا الارتفاع الكبير يأتي في توقيت مهم بالنسبة إلى معظم الزراعات الموجودة، ولدينا محاصيل مهمة مثل القمح، وبدأنا في موسم حصاده، وأول نصيحة لكل مزارعي القمح هي التوقف عن الحصاد غدا، إذ سنشهد ارتفاعا كبيرا في قيم الحرارة وهبّات الرياح الجنوبية النشطة المحملة بالأتربة وأتمنى تأجيل هذه العملية حتى يوم الخميس بالنسبة إلى الوجه البحري، ويوم الجمعة أو يوم السبت في الوجه القبلي".

محاصيل الفاكهة

وأوضح: "نحن الآن في مرحلة مهمة جدا لمحاصيل الفاكهة مثل المانجو والزيتون والنخيل والتين والبرقوق والموالح، وهي فترة حساسة، وبالتالي، من المهم أن يشهد اليوم وأو غدا صباحا ريّا لهذه التراكيب المحصولية، وأن يُضاف مع المياه مركبات مهمة من أجل الحفاظ على استقرار المحاصيل".

أنشطة معهد بحوث وقاية النباتات

جدير بالذكر أنه في إطار توجيهات السيد القصير وزير الزراعة و استصلاح الأراضي بتطوير التقنيات وتقديم الحلول المبتكرة لمكافحة الآفات وتحسين كفاءة الموارد الزراعية لتحقيق نتائج مبشرة في تحسين إنتاجية المحاصيل وتقليل المخاطر البيئية، وتحت إشراف الدكتور عادل عبد العظيم رئيس مركز البحوث الزراعية، أصدر معهد بحوث وقاية النباتات تقريرا يشتمل على أهم أنشطته عن شهر مارس 2024.

أشار التقرير لمشاركة المعهد بجناح في معرض "خير مزارعنا لأهالينا" والذي قام بافتتاحه وزير الزراعة ومحافظ الجيزة، تنفيذا لمبادرة فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي لمحاربة الغلاء، و ذلك بعرض منتجات النحل المختلفة التي ينتجها و يوزعها المعهد.

و في إطار متابعة تنفيذ الخطط الاستراتيجية لمركز البحوث الزراعية في الكشف المبكر عن الآفات وأحدث الوسائل العلمية والبرامج المتكاملة لمكافحتها، استقبل وقاية النباتات رئيس مركز البحوث الزراعية في أول زيارة له بعد توليه المسئولية حيث تم تقديم نظرة شاملة حول التقنيات المستخدمة في حماية النباتات لتعزيز الإنتاجية الزراعية دون التأثير السلبي على البيئة. وفي سياق متصل، كثف معهد بحوث وقاية النباتات كافة أشكال الدعم الفني للمهتمين بالتدريب على المشاريع الصغيرة، صرح الدكتور أحمد عبد المجيد مدير المعهد أن مشاريع تربية النحل وإنتاج الحرير تشهد نموًا واهتمامًا متزايدًا، حيث إنها تعزز الاقتصاد المحلي، تحافظ على التنوع البيولوجي، وتوفر فرص عمل في القطاع الريفي.