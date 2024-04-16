بذكرى ميلاده.. محطات فنية في حياة الموسيقار عمار الشريعي

عرض برنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي وجومانا ماهر، تقريرا تلفزيونيا بعنوان "في ذكرى ميلاده.. محطات فنية في حياة الموسيقار عمار الشريعي".

اليوم ذكرى ميلاد الموسيقار الكبير عمار الشريعي أحد أعمدة الموسيقى في مصرَ والوطن العربي الذي أبهر الجميع بموهبته التي تحدت العجز بفقدانه بصره منذ أن كان طفلا صغيرا.

عمار الشريعي

وُلد الشريعي في مدينة سمالوط بالمنيا في 16 إبريل عام 1948 وله علامات وبصمات في عالم الموسيقى، سواء الموسيقى التصويرية للعديد من الأعمال السينمائية والتلفزيونية أو التترات الشهيرة التي قدمها مع سيد حجاب وعلي الحجار ومحمد الحلو والأعمال الدرامية التي تعد من كلاسيكيات الدراما.

العزف على الأورج

بدأ حياته العملية عقب تخرجه من الجامعة عام 1970 كعازف لآلة الأوكورديون في أكثر من فرقة موسيقية ثم اتجه إلى عزف الأورج وسطع نجمه كأحد أبرز عازفي جيله على الرغم من كونه كفيفا، وتجاوز عدد أعماله الدرامية 150 لحنا، ومن أبرز أعماله رأفت الهجان، أبنائي الأعزاء شكرا، دموع في عيون وقحة، الشهد والدموع، وعفاريت السيالة.

زادت ألحان المبدع عمار الشريعي على 150 لحنًا لمعظم مطربي ومطربات مصر والعالم العربي، مما حظى على جائزة الحصان الذهبي لأحسن ملحن في إذاعة الشرق الأوسط لسبعة عشر عامًا متتالية، وكان أول ألحانه "إمسكوا الخشب" للفنانة مها صبري عام 1975.

خلدت موسيقاه فى ذاكرة الجمهور العربى، أبرزها رأفت الهجان، وزيزينيا، وأبو العلا البشرى، وأرابيسك، والشهد والدموع، ودموع فى عيون وقحة، وعصفور النار، والراية البيضا، وأوبرا عايدة، وغيرها من الأعمال الفنية التى تركت أثرًا فى وجدان المهتمين بالموسيقى فى العالم العربى، وله 20 مسلسلًا إذاعيًا، وقدم للمسرح 8 أعمال منها "إنها حقًا عائلة محترمة"، و"لولى"، و"علشان خاطر عيونك يمامة بيضا".

عمار الشريعي يكوّن فرقة الأصدقاء ويهتم بالمواهب الجديدة:

لا ينسى أحد فرقة "الأصدقاء"، التي كونها عمار الشريعي عام 1980 م، وضمت الفرقة مجموعة من النجوم الكبار والذين حققوا نجاحًا ساحقًا في جيلهم، فكان منهم: منى عبدالغني، حنان، علاء عبدالخالق.

وحاول "الشريعي" من خلال الفرقة مزج الأصالة بالمعاصرة وخلق غناء جماعي يتصدى لمشاكل المجتمع، حيث اهتم اهتمامًا كبيرًا بأغاني الأطفال فقام بعمل أغاني احتفالات عيد الطفولة تحت رعاية السيدة سوزان مبارك، زوجة رئيس الجمهورية الراحل محمد حسني مبارك، لمدة 12 عامًا متتالية، وشارك في هذه الأعمال مجموعة من كبار الممثلين والمطربين، مثل عبد المنعم مدبولي، نيللي، صفاء أبو السعود، لبلبة، عفاف راضي.

واهتم عمار الشريعي باكتشاف ورعاية المواهب الجديدة، لتصبح علامة في تاريخ الموسيقى العربية، مثل: منى عبدالغني، حنان، علاء عبدالخالق، هدى عمار، حسن فؤاد، ريهام عبد الحكيم، مي فاروق، أجفان الأمير، آمال ماهر، وحديثًا أحمد علي الحجار، سماح سيد الملاح.