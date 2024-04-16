دعاء الرياح والعواصف بعد تحذير الأرصاد

دعاء الرياح.. توقعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية نشاطًا لـ منخفض خماسيني على فترات متقطعة خلال الأيام القادمة، قد يؤثر على بعض المناطق المكشوفة في البلاد، حيث حذرت من التعرض المباشر لأشعة الشمس خلال هذا الأسبوع.

ويبحث الكثيرون عن دعاء الرياح، وذلك بالتزامن مع ما تشهده حالة الطقس من تقلبات جوية.

وذكرت دار الإفتاء المصرية، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، ما روته أم المؤمنين السيدة عائشة رضي الله عنها أنَّ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يقول إذا عصفت الرياح: «اللهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ خَيْرَهَا، وَخَيْرَ مَا فِيهَا، وَخَيْرَ مَا أُرْسِلَتْ بِهِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّهَا، وَشَرِّ مَا فِيهَا، وَشَرِّ مَا أُرْسِلَتْ بِهِ» رواه مسلم.

دعاء الرياح والعواصف

ونعرض دعاء الرياح والعواصف كما ورد في السنة النبوية.

اللهم إنا نسألك من خيرِ هذه الريح وخير ما فيها وخير ما أُمرت به ونعوذ بك من شر هذه الريح وشر ما فيها وشر ما أُمرت به

اللهم اجعلها رحمة ولا تجعلها عذابا، اللهم اجعلها رياحا ولا تجعلها رِيحا

اللهم يا رازق السائلين، ويا راحم المساكين، يا ذا القوة المتين، ويا ولي المؤمنين، ويا خير الناصرين، يا غياث المستغيثين، ارزقني يا أرحم الراحمين.

حالة الطقس اليوم الثلاثاء

وكانت قد كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس اليوم الثلاثاء، متوقعة أن يسود اليوم طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد، دافئ على السواحل الشمالية، مائل للبرودة ليلا وفي الصباح الباكر على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، لطيف على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

الظواهر الجوية المتوقعة اليوم

وحذرت الأرصاد من 3 ظواهر جوية تضرب البلاد، تتمثل في ارتفاع درجات الحرارة، لتكون درجة الحرارة العظمى المتوقعة على القاهرة الكبرى اليوم 31 درجة مئوية.

وأشارت إلى نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري ومدن القناة والسواحل الشمالية الغربية وشمال الصعيد، تكون مثيرة للرمال والأتربة على المناطق المكشوفة على فترات متقطعة.

وكشفت الأرصاد حالة البحر المتوسط، حيث ستكون حالته معتدل، وارتفاع الأمواج من (1.5 إلى 2) متر، واتجاه الرياح من شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية، أما عن حالة البحر الأحمر، حيث ستكون حالته معتدل، وارتفاع الأمواج من (1.5 إلى 2) متر، واتجاه الرياح من شمالية شرقية إلى شمالية غربية.

منخفض خماسيني على فترات متقطعة

وتوقعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية نشاطًا لـ منخفض خماسيني على فترات متقطعة خلال الأيام القادمة، قد يؤثر على بعض المناطق المكشوفة في البلاد، محذرة التعرض المباشر لأشعة الشمس خلال هذا الأسبوع.

وتسجل درجات الحرارة العظمى تسجل يوم الأربعاء نحو 37 درجة مئوية جنوب البلاد، وتصل إلى 33 مئوية على القاهرة، وتسجل 31 درجة مئوية على المحافظات الساحلية.

ونصحت الأرصاد المواطنين بارتداء الملابس القطنية وتناول الكثير من السوائل ووضع غطاء للرأس عند الخروج إلى الشارع نهارا، حيث أن حالة الطقس ليلا سيكون مائلا للبرودة وفى الصباح الباكر، لافتة إلى انه يجب الابتعاد عن الملابس الصيفية منعا للإصابة بنزلات البرد.

وناشدت المواطنين خلال هذه الفترة من العام بارتداء الكمامات وإحكام غلق النوافذ جيدا، وعدم الوقوف في الساحات المكشوفة أوقات طويلة منعا لاستنشاق الأتربة.

درجات الحرارة اليوم الثلاثاء

وبالنسبة لدرجات الحرارة اليوم الثلاثاء: القاهرة العظمى 31 درجة والصغرى 19، والإسكندرية العظمى 30 والصغرى 18، ومطروح العظمى 28 درجة والصغرى 17، وسوهاج العظمى 32 درجة والصغرى 17، وقنا العظمى 35 درجة والصغرى 19، وأسوان العظمى 35 درجة والصغرى 20.