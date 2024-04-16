طب قناة السويس تُكرم القامات العلمية بقسم الباطنة العامة

نظم قسم الباطنة العامة بكلية الطب جامعة قناة السويس، صباح اليوم الثلاثاء، حفل تكريم مؤسسي القسم من أساتذة وعلماء قسم الباطنة العامة بالكلية، وذلك تقديرا لجهودهم ومكاناتهم العلمية على مدار العقود الماضية منذ تأسيس القسم .

وخلال الحفل - تم تكريم الدكتور عبد الحميد سرواح أستاذ الباطنة العامة والجهاز الهضمي والكبد، والدكتور عبد الرؤوف الديب أستاذ الباطنة العامة والغدد الصماء وأمراض الدم.

جاء الحفل برعاية الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس، وبإشراف عام الدكتور أحمد السقا عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، وبمشاركة وكلاء الكلية الدكتور نادر النمر وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتورة رانيا مصطفى وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب.

ونظم الحفل- قسم الباطنة العامة برئاسة الدكتورة سهام أحمد رئيس مجلس قسم الباطنة العامة.

حضر التكريم - أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة لقسم الباطنة العامة.

وتحدث الدكتور أحمد السقا عن تاريخ وإنجازات ومجهودات الدكتور عبدالحميد سرواح، والدكتور عبدالرؤوف الديب، مؤكداً أن مثل هؤلاء العلماء لاتوفيهم أي كلمات حقهم، لأنهما رموز كبيرة علمًا وخلقًا ومرجع إنساني وعلمي نفتخر بهما، وعطاء بلا حدود لكل الأجيال، وترتبط إنجازات قسم الباطنة العامة بهما، كما ساهما في رفعة وعلو اسم قسم الباطنة العامة وكلية الطب جامعه قناة السويس في المحافل الرسمية.

وفي نهاية الحفل - قام الدكتور أحمد السقا بتسليم دروع التقدير والتكريم للأساتذة الأجلاء، وسط أجواء تغمرها المحبة والسعادة.