مستشار الرئيس للشؤون الصحية: الرعاية الأولية توفر 75% من الخدمات الطبية

قال مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الصحية، محمد عوض تاج الدين، إن هناك توجيهات رئاسية بتوسيع نطاق التأمين الصحي الشامل، حتى يتوفر لكل مواطن في مصر تأمين صحي.

وخلال مداخلة هاتفية على قناة «إكسترا نيوز»، أضاف تاج الدين أن التأمين الصحي القديم يغطي فقط المنتفعين، ولكن الحالي يغطي كل أفراد الأسرة، مضيفا أن الرعاية الصحية تنقسم إلى رعاية أولية وثانوية وثلاثية.

وحدات طب الأسرة

وأوضح أن كل المواطنين تحتاج إلى رعاية صحية أولية، والتي تقدمها وحدات طب الأسرة، وأطباء الأسرة لديهم تكليفات بتقديم حزمة من الخدمات الصحية الوقائية والعلاجية.

وتابع: «الرعاية الصحية الأولية تغطي من 70 إلى 75% من الخدمات الطبية، وتطبيق نظام التأمين الصحي الشامل بدأ في محافظة بورسعيد ثم 9 محافظات أخرى».

التأمين الصحي الشامل

وأشار إلى أن المواطن سعيد جدًا بتوفير التأمين الصحي الشامل، إذ رفع المعاناة على المواطن، كما أن التأمين الصحي يستعين بكل المؤسسات الصحية المتاحة.

وأشار إلى أن المحافظات التي لم يطبق بها حتى الآن التأمين الصحي الشامل، تستطيع الدولة سد فجوة الصحة، من عدة اتجاهات أبرزها مبادرة الرئيس للقضاء على قوائم الانتظار التي قدمت حتى الآن خدمات لمليوني مواطن، بالإضافة إلى مبادرة العلاج على نفقة الدولة.

وتابع أن أكثر الأمراض انتشارا هي الأمراض المزمنة، ومن خلال الكشف الدوري عبر تلك المبادرات، يمكن الاكشاف المبكر للمرض، وتغيير السلوكيات الخاطئة التي تؤثر على المريض.

ويشارك الدكتور محمد معيط وزير المالية، رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، اليوم الثلاثاء، في منتدى «تمويل الرعاية الصحية» الذي يعقده البنك الدولي، بعنوان: «الاستثمار في الصحة في عصر ما بعد الجائحة - تحديات تمويل الصحة»، بالمقر الرئيسي للبنك الدولي بواشنطن على هامش اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين.

يستعرض الوزير، رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، التجربة المصرية فى تطبيق نظام التأمين الصحي الشامل لكل أفراد الأسرة، من خلال العمل على إرساء دعائم نظم تمويل أكثر كفاءة وبناء احتياطيات ضخمة لتعزيز استدامة الملاءة المالية لهذه المنظومة الصحية الشاملة، وترسيخ التعاون مع الشركاء الدوليين لتحقيق التنمية البشرية والنهوض بالقطاع الصحي، بحيث يتم إطلاق شراكات استراتيجية جديدة لدعم جهود لدعم جهود رفع كفاءة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين في مصر؛ استهدافًا لتوفير هذه الخدمات المتكاملة بشكل جيد ومستدام مع الحماية المالية لغير القادرين.