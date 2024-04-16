سهلة وصحية.. طريقة عمل فطائر السبانخ بالجبنة الفيتا

فطائر السبانخ مع الجبنة الفيتا من أسهل الوصفات التي يمكنك إعدادها على السفرة، كما تحتوي علي العديد من الفوائد والمعادن، لذا نقدم لك طريقة عملها في المنزل.

فطيرة بالسبانخ والجبن

طريقة عمل فطائر السبانخ مع الجبنة الفيتا

المقادير

- لدهن العجينة :

حليب : نصف كوب (سائل)

البيض : 1 حبة

ملح : رشّة

فلفل أسود : رشّة

- السبانخ : كيلو (مفروم)

- جبن فيتا : 250 غراما (مفتت)

- البصل الأخضر : ربع كوب (مفروم)

- أوريغانو : ملعقة كبيرة

- ملح : ملعقة صغيرة

- فلفل أسود : ملعقة صغيرة

- زيت الزيتون : 2 ملعقة كبيرة

- عصير الليمون : 2 ملعقة كبيرة (حامض)

- الزيت النباتي : 2 ملعقة كبيرة

- عجينة : علبة (عجينة مورّقة جاهزة)

طريقة التحضير

لتحضير الحشوة: سخني الزيت في مقلاة على نار متوسطة، ثم أضيفي البصل الأخضر والسبانخ، وقلبي المكونات لمدة 5 دقائق، ثم ارفعي المقلاة عن النار.

أضيفي جبن الفيتا، والأوريغانو، وعصير الليمون، والملح، والفلفل الأسود إلى خليط السبانخ، وقلبي المكونات حتى تتداخل مع بعضها.

ادهني صينية خبز دائرية الشكل بالقليل من الزيت، ثم افردي بها نصف كمية العجين، وأحدثي بها ثقوباً باستخدام الشوكة.

وزعي حشوة السبانخ والجبن على كامل العجين بالتساوي، ثم افردي كمية العجين المتبقية فوق الحشوة.

اخلطي الحليب السائل، والبيض، والملح، والفلفل الأسود في وعاء جانبي صغير الحجم.

ادهني وجه العجين بمزيج البيض والحليب.

حمّي الفرن على درجة حرارة 180 مئوية.

أدخلي الصينية إلى الفرن لحوالي 20-25 دقيقة حتى تنضج فطيرة السبانخ تماماً، ثم قدميها ساخنة.

فوائد تناول السبانخ

تساعد في الحفاظ على نشاط الدماغ

أجرى علماء جامعة راش في شيكاغو تجارب على 950 شخصا من كبار السن متوسط أعمارهم 81 سنة، أضيفت السبانخ إلى نظامهم الغذائي وكانوا أكثر نشاطا مقارنة بالذين رفضوا تناولها.





تساعد السبانخ على الشعور بالقوة

تسرع في تركيب البروتين ما يساعد في تقوية العضلات. وقد بينت نتائج التجارب التي أجريت في معهد كارولينسكا السويدي على الحيوانات، أن النترات الموجودة في السبانخ تساعد في تكبير العضلات، حيث أن الإنسان يحتاج من السبانخ 200-250 غم يوميا.



حماية القلب

تحتوي السبانخ على أوميغا-3 التي لا ينتجها الجسم، لذلك يجب الحصول عليها من المواد الغذائية. وكما هو معروف، فإن تناول أوميغا-3 يساعد في الوقاية من التهاب المفاصل والجلطة الدماغية والسرطان ومن أمراض القلب والأوعية الدموية.

الحفاظ على البصر

السبانخ كبقية الخضروات غنية باللوتين Lutein والزيكسانتين Zeaxanthin، اللتين تساعدان في منع إعتام عدسة العين وتحميها من التأثير الضار للأشعة فوق البنفسجية بنسبة 50-60%. كما بينت نتائج دراسة أجريت في جامعة أوهايو الأمريكية.