انشطة وتدريبات متنوعة بجميع مراكز الشباب علي مستوي محافظة الإسكندرية

تنفيذا لتوجيهات وزير الشباب و محافظ الإسكندرية

شهدت مديرية الشباب و لرياضة بالإسكندرية، أنشطة وتدريبات متنوعة بجميع مراكز الشباب على مستوي محافظة الإسكندرية .

يأتي ذلك في ضوء اهتمام وزارة الشباب والرياضة، ممثلة في مديرية الشباب والرياضة بالإسكندرية،

برئاسة الدكتوره صفاء الشريف وكيل وزارة الشباب والرياضة، وذلك لتنفيذ توجيهات الاستاذ الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، واللواء محمد الشريف محافظ الاسكندرية .

وقامت مراكز الشباب بأدوارها وجعل مراكز الشباب مراكز خدمه مجتمعية وتوسيع قاعدة المستفيدين.

كانت مديرية الشباب والرياضة بالاسكندرية برئاسة الدكتورة صفاء الشريف وكيل وزارة الشباب والرياضة، قد نفذت من خلال "مركز شباب العبور" التابع لفرع شباب غرب برئاسة الاستاذ علاء عاشور رئيس مجلس الإدارة، وميرفت يوسف مدير المركز، تدريبات فريق كرة القدم للناشئين تحت 2008 وتدريبات تحمل و لياقة بدنية لعدد مستفدين 44 لاعب.

شباب السيوف2

ونفذت مديرية الشباب والرياضة بالاسكندرية، من خلال مركز شباب " السيوف٢ " التابع لفرع شباب المنتزة، برئاسة رئيس مجلس الإدارة محمد عبد الفتاح ومدير المركز، وشوقي حسين ، تدريبات رياضية لرياضه كرة القدم والجمباز والكاراتية

شباب الوفاء

ومن خلال مركز شباب " الوفاء " التابع لفرع شباب العامرية نفذت مديرية الشباب والرياضة بالاسكندرية، تنفيذ تدريبات كرة القدم للشباب بمركز شباب الوفاء، تحت إشراف رئيس مجلس الإدارة الأستاذ امام محب.مدير المركز الأستاذ هاني عبد العزيز.

مركز شباب السيوف



نفذت مديرية الشباب والرياضة بالاسكندرية بمركز شباب " السيوف " التابع لفرع شباب شرق تدريب فريق الجمباز والكونغ فو وكرة القدم وذلك برئاسة الأستاذ عادل خورشيد رئيس مجلس الإدارة والأستاذ كمال مدير المركز.

مركز شباب العمراوي

نفذت مديرية الشباب والرياضة بالاسكندرية برئاسة الدكتورة صفاء الشريف وكيل وزارة الشباب والرياضة من خلال مركز شباب " العمراوي " التابع لفرع شباب المنتزة، برئاسة المستشار وليد ابو هيسة رئيس مجلس الإدارة والاستاذ محمد بدير مدير المركز

تدريبات رياضية لرياضة كرة الطائرة والسباحة .



وتمكنت مديرية الشباب والرياضة بالاسكندرية، من خلال مركز شباب " المعمورة " التابع لفرع شباب المنتزة، برئاسة رئيس مجلس الإدارة الاستاذ شريف حسونه ، ومدير المركز الاستاذ ياسر، من تنفيذ تدريبات رياضية لرياضة كرة السلة والملاكمة

