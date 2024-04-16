ورش لتعليم مبادئ السباكة الخفيفة بقصر ثقافة مشتول السوق

قال المهندس عامر كمال أبو حلاوة، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحى بالشرقية، إنه تم تنظيم ندوة توعية وورش تعلم مبادئ السباكة الخفيفة بمقر قصر الثقافة مشتول السوق، وذلك في إطار تطبيقا لسياسة التوعية والمشاركة المجتمعية بالشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، لتحقيق الأمن المائي المستدام.

وأشار إلى أن أعمال الندوة، تضمنت توضيح أهمية ترشيد استهلاك المياه والحفاظ عليها، والاستخدام الأمثل لشبكات الصرف الصحي، وخطورة فلاتر المياه والطلمبات الحبشية.

ولفت إلى أنه تم عمل شرح مفصل عن مراحل تنقية مياه الشرب والجهود المبذولة من قبل العاملين بالشركة لتوفير كوب ماء نظيف وخدمة صرف صحي آمن والتوعية بعدم الإسراف، وتم توزيع مطبوعات التوعية والتعريف بالخط الساخن 125 تليفون أرضي لبحث شكاوي و خدمات المياه وكيفية استخدام القطع الموفره والحصول عليها لترشيد الاستهلاك.

ونظمت الادارة العامة للتوعية والمشاركة المجتمعية بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة الشرقية، زيارات ميدانية وحملات طرق أبواب، لاستطلاع آراء المواطنيين حول الخدمات المقدمة من الشركة وتسجيل الشكاوي والاستفسارات المتعلقه بمياه الشرب والصرف الصحي بمركز ومدينة أولاد صقر، شارك في تنفيذ الأنشطة من محمد السيد مسؤول التوعية والمشاركة المجتمعية بفرع أولاد صقر.

وأكد المهندس عامر كمال أبوحلاوة، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحى بالشرقية، أهمية التواصل المستمر مع العملاء وتكثيف حملات استطلاع الآراء، وذلك تطبيقا لسياسة التوعية والمشاركة المجتمعية بالشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، لتحقيق الأمن المائي المستدام.

ولفت إلى أنه خلال أعمال الحملة، تم التأكيد على آلية الشكاوي والتظلمات، والتعريف بالخط الساخن تليفون أرضي أو محمول، لبحث شكاوي و خدمات المياه، وكيفية استخدام القطع الموفرة والحصول عليها لترشيد الاستهلاك، علاوة على تعريف المواطنين بنافذة الشركة الإعلامية الرسمية.

وقال المهندس عامر كمال أبو حلاوة رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة الشرقية، إن فريق التوعية بالشركة قام بإطلاق حملات توعوية ميدانية بمدينة أبو كبير، وذلك لتوعية المواطنين بخطورة إهدار المياه المستخدمة في تنظيف المنازل وغسيل السجاد، وكذلك خطورة إلقاء المخلفات بشبكات الصرف الصحي والذي يؤدي الى انسدادها وحدوث أعطال بها، مما يضطر الشركة إلى قطع المياه الشرب عن المنازل للتعامل مع إصلاح تلك الأعطال وإفساد فرحة المواطنين بالعيد، لافتا إلى أن الحملات التوعوية تضمنت توزيع مطبوعات ومطويات توعوية تحمل عدد من الرسائل الإرشادية.