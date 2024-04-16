مصرع وإصابة 20 شخصا في حادث انقلاب ميكروباص

لقى 7 أشخاص مصرعهم وأصيب 13 آخرين فى حادث انقلاب سيارة ميكروباص على طريق أسيوط الغربى، ونقلت سيارات الإسعاف الجثامين والمصابين إلى المستشفى.

تلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغاً يفيد بوقوع حادث مرورى على طريق أسيوط الصحراوي الغربي قبل بوابة دهشور وانتقلت قوات الشرطة والإسعاف إلى مكان البلاغ.

وتبين بالفحص وقوع حادث إنقلاب سيارة ميكروباص على طريق أسيوط الصحراوي الغربي قبل بوابة دهشور على حدود الفيوم والجيزة نتيجة إنفجار إطار السيارة وانقلابها، ونقلت سيارات الإسعاف المصابين والجثامين الى مستشفيات الفيوم وأكتوبر المركزى، ونتج عن الحادث مصرع 7 أشخاص وإصابة 13 آخرين، وقام رجال المرور برفع آثار الحادث وتيسير الحركة المرورية لطبيعتها وتحرير المحضر اللازم بالواقعة.

وفى سياق متصل لقى شخص مصرعه، فيما اصيب آخر باضطراب بالوعي وإصابة بالغة؛ إثر وقوع حادث تصادم سيارة ملاكي بعربة كارو بطريق كفر صقر - أولاد صقر بين قريتي سمعان والقواسم بمركز كفر صقر بمحافظة الشرقية، وتم نقل المصاب والجثة إلى مستشفى كفر صقر المركزي.

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، تلقت إخطارا يفيد بورود إشارة من مستشفى كفر صقر المركزي بوصول كل من: "السادات محمد" 40 عاما، مقيم بقرية سمعان بمركز كفر صقر، مصابا باضطراب بالوعي وجرح قطعي غائر بالركبة اليمنى، و"وجيه محمود" 60 عاما، مقيم بقرية سمعان بمركز كفر صقر، جثة هامدة، وتم تقديم الإسعافات اللازمة للمصاب والتحفظ على جثة المتوفى في ثلاجة حفظ الموتى بالمستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

وتبين من التحريات الأولية حدوث إصابة المصاب ووفاة المتوفى إثر وقوع حادث تصادم سيارة ملاكي بعربة كارو بطريق كفر صقر - أولاد صقر بين قريتي سمعان والقواسم بمركز كفر صقر، وبالعرض على النيابة العامة صرحت بدفن جثة المتوفى عقب الانتهاء من الإجراءات القانونية اللازمة، وطلبت تحريات المباحث حول الحادث وملابساته وكيفية وقوعه

وفى حادث سابق شب حريق في مزرعة ماشية بقرية دمقشقين التابعة لمركز الفيوم ، إثر قيام بعض الأطفال بالقاء العاب ناريه ،مما ادى الى نفوق 8 مواشى ولم تقع اصابات بشرية ، وتم تحرير محضر بالواقعة واخطرت النيابة التى تولت التحقيق.

تلقى مدير أمن الفيوم ، إخطارا من مأمور مركز الفيوم بتلقيه بلاغ من شرطة النجدة يفيد تلقيه بلاغ من الاهالي بنشوب حريق بمزرعة ماشيه في قرية دمشقين بدائرة المركز.

وعلي الفور انتقل ضباط مركز الفيوم واجهزة الحماية المدنيه وتمكنوا من السيطرة علي الحريق وبالفحص تبين أنه الحريق شب بمزرعة ملك رمضان عليوة ،ونتج عنه نفوق 8 رؤوس ماشية .

وبسؤال مالك الحظيرة علل نشوب الحريق بسبب قيام بعض الأطفال بالقاء الالعاب الناريه بجوار المزرعه مما تسبب في حدوث الحريق ولم يتهم أحدا اويشتبها في الحريق جنائيا , تم تحرير محضر بالواقعة واخطرت النيابة العامة التى تولت التحقيق.