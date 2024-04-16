أسعار الدولار أمام الجنيه بالبنوك اليوم الثلاثاء

ننشر أسعار الدولار الأمريكي، بالبنوك العاملة في مصر أمام الجنيه مع بداية تعاملات اليوم الثلاثاء 16-4-2024، مسجلا فى البنك الأهلى المصرى 48.65 للشراء، 48.75 جنيه للبيع، كما سجل فى بنك مصر 48.65 للشراء، 48.75 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنوك المصرية كالتالى:

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

48.65 جنيه للشراء.

48.75 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك مصر

48.65 جنيه للشراء.

48.75 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

48.60 جنيها للشراء.

48.70 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى "cib"

48.65 جنيها للشراء.

48.75 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك القاهرة

48.65 جنيه للشراء.

48.75 جنيه للبيع.

سعر الدولار في المصرف العربي الدولي

48.55 جنيه للشراء.

48.65 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك قناة السويس

48.30 جنيه للشراء.

48.40 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك البركة

47.60 جنيه للشراء.

47.70 جنيه للبيع.

الدولار الأمريكي أمام العملات الاجنبية

سجل الدولار أعلى مستوى له في خمسة أشهر مقابل العملات الرئيسية الثلاثاء بعد مبيعات التجزئة الأميركية التي فاقت التوقعات، مما أثار مخاوف من تدخل السلطات اليابانية مع تراجع الين إلى أدنى مستوى منذ عام 1990.

واستقر اليوان بعد أن لامس أدنى مستوياته منذ نوفمبر خلال التعاملات الآسيوية المبكرة بعد أن فاقت بيانات الناتج المحلي الإجمالي للربع الأول في الصين التوقعات، وهو ما يمثل دفعة لصناع السياسات الذين يحاولون تعزيز الثقة في مواجهة أزمة عقارية طويلة الأمد.

وفي الولايات المتحدة، زادت مبيعات التجزئة بنسبة 0.7 بالمئة الشهر الماضي، مقارنة مع ارتفاع 0.3 بالمئة توقعه اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم. وتم تعديل بيانات شهر فبراير أيضا بالرفع لتظهر انتعاش المبيعات 0.9 بالمئة، وهي أكبر زيادة فيما يزيد قليلا عن عام، بدلا من 0.6 بالمئة المعلن عنها سابقا.

وأثارت أحدث البيانات المزيد من التساؤلات حول الموعد الذي قد يبدأ فيه مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) خفض أسعار الفائدة، بعد مكاسب قوية في التوظيف في مارس وارتفاع تضخم أسعار المستهلكين.