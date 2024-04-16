جروهي تكشف عن Aquatecture في أسبوع ميلان للتصميم

أثرت العلاقة بين الطبيعة والثقافة بشكل كبير على الفن والأزياء والهندسة المعمارية، لذلك يتمحور أسبوع ميلان للتصميم حول مصطلح Materia Natura مما يعني الكشف عن الأبعاد المختلفة التي يمكن أن تكون فيها الطبيعة بمثابة مصدر للالهام.

يعد هذا الحدث بمثابة منصة مثالية لـ GROHE SPA جروهي سبا، العلامة التجارية الفرعية المتميزة لشركة جروهي، وتأتي كلمة SPA في الأصل من الأحرف الأولى من Salus per aquam، التي تعني الصحة من خلال المياه، وهو المفهوم المؤسس وراء جروهي سبا، ستعمل جروهي GROHE في قصر Palazzo Reale المميز على عرض أفضل منتجات الحمامات المنسقة بعناية والتي تلخص الفخامة والجودة.

استناداً إلى مفهوم اندماج الماء والهندسة المعمارية، يؤكد تواجد جروهي سبا في ساحة Palazzo Reale من خلال مساحات متنوعة على أهمية المياه في الهندسة المعمارية والفوائد الصحية التي يجلبها هذا التصميم. يعمل "اكواتيكتشر" والذي تم تصميمه من قبل فريق ليكسل LIXIL العالمي على التشييد بتاريخ المبنى التاريخي مع الحفاظ على التصاميم المعمارية المعاصرة. كما يعزز جروهي سبا من رسالة اسبوع ميلان للتصميم حيث يمزج بعناية بين الطبيعة والهندسة المعمارية لإنشاء مساحات مميزة تحاكي مناطق حسية للتأمل والنشاط تشابه الحدائق القديمة لهذا القصر.

قال باتريك سبيك، المدير التنفيذي للتصميم العالمي في ليكسل في أوروبا والشرق الأوسط وشمال أفريقيا: "من خلال مشاركتنا بمجموعة جروهي سبا في Palazzo Reale، نعكس العلاقة طويلة الأمد والمميزة بين الطبيعة والإبداع البشري، مع الحفاظ على التاريخ الغني للقصر الملكي، من خلال دعوة الزائرين في رحلة حسية لتجربة الاسترخاء" بعمق، تُظهر مساحات " اكواتيكتشرالخاصة بنا الارتباط القوي للمياه في الهندسة المعمارية، حيث إنها لا تمثل واجهات عرض فحسب، بل تعتبر مصدر إلهام للمهندسين المعماريين والمصممين".

تمثل كل مساحة في "اكواتيكتشر" أحد المستويات الأربعة التي تضفي الحيوية على جروهي سبا، حين وصولهم إلى القصر ينطلق الزوار في رحلتهم الغامرة في المستوى الرابع الذي يعرض المنتجات الرائدة في الصناعة لإنشاء ملاذ سبا مثالي في المنزل.