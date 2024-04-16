تعليم نجع حمادي: تخصص 4 قاعات للمراجعات النهائية لطلاب الشهادتين الإعدادية والثانوية

عقد عفت محمد وزيري مدير عام إدارة نجع حمادي التعليمية شمال قنا، اليوم الثلاثاء، اجتماعا تنسيقيا، بموجهي أوائل المواد الدراسية الثقافية، ومديري المدارس الثانوية العامة، في حضور عبد القهار أحمد مدير التعليم الثانوي، وهدي جابر رئيس قسم تنسيق التعليم الإعدادي والثانوي، و محمد فتحي المرواني رئيس قسم العلاقات العامة والإعلام، وذلك لبحث آليات تنفيذ المراجعات النهائية لطلاب الشهادتين الإعدادية والثانوية بمدارس نجع حمادي.

وأكد مدير عام إدارة نجع حمادي التعليمية، أنه جري تحديد قاعتين لطلاب الشهادة الإعدادية بمدرستي الشهيدة ميار أبو السعود الإعدادية بنات بنجع حمادي، والمشتركة الابتدائية بمدينة نجع حمادي، كما تم تحديد مسرح مدرسة نجع حمادي الميكانيكية لطلاب وطالبات الشهادة الثانوية الشعبة الأدبية، بينما جري تخصيص مسرح مدرسة نجع حمادي الثانوية الزراعية العسكرية، للمراجعات النهائية لطلاب وطالبات الشعبة العلمية علوم ورياضيات.

وأضاف مدير عام الإدارة، أنه سيحاضر خلال المراجعات النهائية نخبة من المعلمين المتميزين المشهود لهم بالكفاءة في جميع المواد الدراسية، في الفترة من 21/4/2024 وحتي 24/4/2024، مشيرا إلى أنه سيتم نشر جداول المراجعات النهائية على موقع الإدارة التعليمية الرسمي، وذلك تحت رعاية الدكتور محمد السيد وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا.

وكانت مديرية التربية والتعليم بقنا، قد أعلنت عن نتيجة مسابقة الانفوجرافيك الخاصة بمدارس التعليم الفني، والتي أعدها توجيه عام المكتبات تحت رعاية الدكتور محمد السيد وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، وإشراف صابر عبد الحميد زيان مدير عام الشئون التنفيذية، وتنفيذ ناجح عبد الحميد حسن موجه عام المكتبات بالمديرية بقنا، وذلك في إطار اهتمام القيادة السياسية بتطوير وتحديث التعليم الفني، ووفقا لتوجيهات الأستاذ الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم.

أسفرت نتيجة المسابقة، عن فوز مدرسة الوقف الثانوية التجارية بالمراكز الأول والسابع والعاشر، وحصلت مدرسة نقادة الثانوية الزراعية بنين بالمركز الثاني، بينما حصلت مدرسة دشنا الفنية بنات بالمراكز الثالث والسادس والثامن، و فازت فصول نجع حمادي المركز الرابع، وحصول مدرسة الصنايع بنات بنقادة، علي المركزين الخامس والتاسع، وتأهل المدارس لتمثيل المديرية في التصفيات النهائية للمسابقة بوزارة التربية والتعليم .

تسخير التكنولوجيا في تناول قضايا المجتمع

من جانبه، ثمن وكيل الوزارة، إسهامات الطلاب في تسخير التكنولوجيا في تناول قضايا المجتمع، ومناقشة مشكلات الإدمان بأنواعه وأشكاله المختلفة، و كذلك أهمية الحفاظ على البيئة و ترشيد استهلاك الكهرباء، مثنيا على دور الإدارات المدرسية والمشرفين و التوجيه الفني، في تعميق ارتباط طالب التعليم الفني بالمدرسة، و مشاركته الفاعلة في الأنشطة التربوية.