شباب ورياضة القليوبية تنظم دورة الحرف اليدوية"علمني حرفه" بالعبور

نظمت مديرية الشباب والرياضة بالقليوبية “ إدارة الشباب” بالتعاون مع الإدارة المركزية لتمكين الشباب "الإدارة العامة لريادة الأعمال والمشروعات الناشئة، دورات تدريبية في الحرف اليدوية تحت شعار " علمني حرفه" والمنفذة بمركز التنمية الشبابية بالعبور، بحضور 25 مشارك .؟

يأتي ذلك في إطار توجيهات الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، نحو تأهيل وتدريب الشباب لتوفير فرصة عمل مناسبة للشباب.

فن صناعة المكرمية والكروشية

نفذت الدورة التدريبية الحرفية "علمني حرفه " فى صناعة المكرمية والكروشية " ، تحت إشراف مدربة محترفة ، تقدم من خلالها التعرف على الأدوات والمواد الخام اللازمة لصناعة المكرمية وكيفية البدء في تنفيذ مشروع صغير من المنزل.

كما ناقش السادة المسؤلين المتدربين عن ما تم الإستفادة من الورش و الاستماع لمقترحاتهم مثل تنفيذ برنامج لاعادة تدوير الخامات القديمة ، وورش عمل للخرز والجلود وغيرها من المشروعات الاخري التى تفيذ الشباب وتكون لهم مصدر للدخل .

اهتمت دورة "علمني حرفه " بتشجيع الشباب علي التدريب المهني والحرفي وإعداده لمواجهة سوق العمل بهدف نشر ثقافة العمل الحر، والقضاء على البطالة، وفي ضوء توجيهات القيادة السياسية، والتي تؤكد علي أهمية إقامة مشروعات صغيرة، تخلق فرص عمل حقيقية تساعد في تحمل الظروف الاقتصادية الصعبة وخدمة المجتمع .

أكد الدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية على أهمية مثل تلك الدورات التدريبية التى تساعد المرأة المصرية على الاعتماد على الذات دون التوكل على شخص ، فى ظل الظروف الاقتصادية والاجتماعية الراهنة ، و فتح مصدر رزق جديد يحسن من المستوى الاقتصادى .