وزير الشباب يتابع جهود تطوير الطب الرياضي

لتحسين الصحة العامة والأداء الرياضي...

يتابع الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، الجهود التنفيذية للوزارة ومركز البحوث الطبية والطب التجديدي في تطوير الطب الرياضي، وذلك في إطار الإلتزام بتعزيز صحة الفرد وتعزيز صحة الرياضيين.

قامت وزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع مركز البحوث الطبية والطب التجديدي بتنفيذ برنامج تدريبي اليوم، استهدف اخصائي التغذية واستخدام نتائج التحليل الجيني لتحسين الأداء الرياضي.

أعقب ذلك تنفيذ البرنامج التدريبي في مركز تدريب المنتخبات القومية بالمعادي، بحضور الدكتور كمال درويش، رئيس اللجنة العلمية، وأعضاء اللجنة العلمية لمشروع الجينوم الرياضي، بالإضافة إلى اللواء طبيب طارق طه أحمد من مركز البحوث الطبية والطب التجديدي، ولفيف من قيادات وزارة الشباب والرياضة.

وأكد الدكتور أشرف صبحي أن إستخدام تطبيقات الجينوم الرياضي في تحسين الأداء الرياضي يهدف إلى تحسين تخطيط التدريب والتغذية الشخصية، وتقديم رعاية صحية متخصصة وفعالة، تماشياً مع النهج الحديث في مجال الطب الرياضي وخطوة مهمة نحو تطوير الرياضة في مصر وتحقيق النجاحات الرياضية على المستوى الدولي والأولمبي.

من المقرر تقديم برامج تدريبية مستقبلًا للمعدين البدنيين ومخططي الاحمال وأخصائي العلاج الطبيعي والتأهيل ورؤساء اللجان الطبية والاطباء، وذلك في إطار جهود وزارة الشباب والرياضة لتوفير كافة الإمكانات المتاحة لتطوير الرياضة في مصر وتحقيق النجاحات الرياضية للرياضيين المؤهلين لدورة الألعاب الأولمبية باريس ٢٠٢٤.







