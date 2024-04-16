"غروسي": وجود اليورانيوم المخصب لدى إيران لا يعني امتلاكها لقنبلة نووية

قال المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، أن امتلاك إيران مخزونًا كبيرًا من اليورانيوم المخصب، لا يعني أنها تمتلك قنبلة نووية.

ووفقا لما نقلته وكالة الأنباء الروسية "تاس"، قال غروسي للصحفيين عقب اجتماع لمجلس الأمن الدولي أمس، إن الوكالة ليس لديها دليل على أن إيران تمتلك برنامجا للأسلحة النووية، مؤكدًا أن عمليات تفتيش الوكالة للمنشآت الإيرانية ستستأنف اليوم الثلاثاء 16 أبريل.

وأشار المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، إلى إنه يعتزم زيارة طهران في الأسابيع القليلة المقبلة لمناقشة المخزون الإيراني الكبير من اليورانيوم المخصب.

غروسي: على روسيا وأوكرانيا الالتزام بمبادئ السلامة النووية

وعلى صعيد أخر انتقد غروسي، في اجتماع مجلس الأمن الدولي، الهجمات الأوكرانية الأخيرة على محطة زابوروجي للطاقة النووية معتبرها انتهاك لأحد المبادئ التي تم الاتفاق عليها لتقليل المخاطر على سلامة المحطة.

وقال "على مدى الأيام العشرة الماضية، تم انتهاك أول هذه المبادئ بشكل متكرر فيما يمثل تغييرا كبيرا وزيادة في المخاطر على السلامة والأمن النوويين في المحطة".

وذكّر غروسي مجلس الأمن بأنه حدد العام الماضي مبادئ ضمان السلامة في محطة الطاقة النووية ZNPP لتجنب خطر وقوع حادث نووي ودعا روسيا وأوكرانيا إلى الالتزام بها، وقال إن أعضاء مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة وأوكرانيا "يؤيدون بوضوح" هذه المبادئ.

مبادئ لضمان السلامة في محطة زابوروجي للطاقة النووية

وفي مايو 2023، اقترح غروسي أن يدعم مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة خمسة مبادئ لضمان السلامة في محطة ZNPP وهم:

جب ألا يكون هناك أي هجوم من أي نوع من المحطة أو ضدها. لا ينبغي استخدام محطة ZNPP لتخزين أو كقاعدة للأسلحة الثقيلة أو الأفراد العسكريين الذين يمكن استخدامهم لشن هجوم من المحطة. لا ينبغي تعريض الطاقة التي تصل إلى المحطة خارج الموقع للخطر. ينبغي حماية جميع الهياكل والأنظمة الأساسية للتشغيل الآمن لمحطة ZNPP من الهجمات أو أعمال التخريب. لا ينبغي اتخاذ أي إجراء من شأنه أن يقوض هذه المبادئ.

وأضاف المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، أنه لا يزال من الممكن وقوع حادث نووي في محطة الطاقة النووية ZNPP، حتى مع إغلاق جميع مفاعلاتها الآن بشكل بارد، وقال:"على الرغم من أن المفاعلات الستة في المحطة هي الآن في حالة إغلاق بارد، مع تحول الوحدة النهائية إلى هذا الوضع قبل يومين بعد توصية الوكالة الدولية للطاقة الذرية، فإن المخاطر المحتملة لوقوع حادث نووي كبير لا تزال حقيقية للغاية"، محذرًا من وقوع حادث نووي خطير بسبب تلك الصراعات.