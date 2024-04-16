تقرير يكشف: أكثر من 15 ألف مصري يمتلك كل منهم ما يزيد على مليون دولار

كشف تقرير الثروات الإفريقي لعام 2024 أن مصر تحتل المركز الثاني على مستوى إفريقيا في عدد أصحاب الثروات الكبيرة. وتأتي في المركز الأول جنوب إفريقيا، بينما تأتي في المركز نيجريا، ثم كينيا في المركز الرابع، والمغرب في المركز الخامس.

وذكر التقرير أن حجم أموال المليونيرات في إفريقيا سينمو بنسبة 65 في المئة خلال السنوات العشر القادمة.

وقال التقرير الذي تصدره مؤسسة "هينلي آند بارتنر" أن إجمالي ثروات المليونيرات في القارة السمراء بلغ نحو 2.5 تريليون دولار.

وقدر عدد من يمتلكون أكثر من مليون دولار بنحو 135 ألفا و200 شخص في إفريقيا. وذكر أن منهم 342 شخصا يمتلك الواحد منهم أكثر من مئة مليون دولار، وهناك 21 شخصا يمتلك كل منهم أكثر من مليار دولار.

وأشار التقرير إلى أن عددا كبيرا من أصحاب الثروات في إفريقيا هاجروا إلى أوروبا والولايات المتحدة، وذكر أن العقد الأخير شهد هجرة 18 ألف وسبعمائة مليونيرا إفريقيا.

وكشف أن هناك 54 مليارديرا في العالم ولدوا في إفريقيا، ومن أبرزهم إيلوم ماسك نفسه، إلا أن من ظلوا فيها هم 21 مليارديرا فقط.

وتفصيليا فإن عدد المليارديرات في جنوب إفريقيا بلغ خمسة أشخاص، بينما بلغ عدد من تزيد ثرواتهم عن مئة مليون دولارا، نحو 102شخصا، وبلغ عدد من تزيد ثروة كل منهم عن عشرة ملايين دولارا37 ألف و400 شخصا.

وفي مصر بلغ عدد المليارديرات سبعة أشخاص، وعدد من تزيد ثروات كل منهم عن مئة مليون دولار 52 شخصا، بينما بلغ عدد من تزيد ثروة كل منهم عن مليون دولار 15 ألفا و600 شخص.

أما نيجيريا فقد ضمت وفقا للتقرير 8200 مليونير، وضمت كينيا 7200 مليونير، بينما ضمت المغرب 6800 مليونير، وضمت موريشيوس 5100 مليونير، والجزائر2800، وغانا 2700، ونامبيا 2300.

وعلى مستوى المدن جاءت مدينة جوهانسبرج بجنوب إفريقيا في المركز الأول من عدد أصحاب الثروات حيث ضمت 12 ألفا و300 مليونير، و25 شخصا أكثر تزيد ثروة كل منهم عن مئة مليون دولار.

وجاءت في المرتبة الثانية مدينة كيب تاون بجنوب إفريقيا حيث ضمت7400 مليونير و28 شخصا تزيد ثروته عن مئة مليون دولار.

وفي المرتبة الثالثة جاءت العاصمة المصرية القاهرة التي ضمت 7200 مليونير، ثم مدينة نيروبي بكينيا والتي ضمت 4400 مليونير، ثم مدينة لاجوس بنيجريا التي ضمت 4200 مليونير.

وعلق محررو التقرير على ما انتهوا إليه من نتائج بأن هناك فرص عالية في القارة السمراء خلال السنوات العشر المقبلة لصناعة ثروات من خلال مشروعات ربحية عظيمة في ظل انفتاح حقيقي تشهده إفريقيا رغم التحديات التاريخية القائمة. وعلى الرغم من افتقاد القارة السمراء لكثير من خدمات الرقمنة، فغن هناك إهتمام كبير من الباحثين عن الفرص الجيدة بقطاعات بعينها للإستثمار فيها.