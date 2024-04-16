ارتفاع سعر الدولار أما الجنيه صباح اليوم

ارتفع سعر الدولار أمام العملة المحلية "الجنيه"، اليوم الثلاثاء الموافق 16 أبريل 2024، مقارنة بسعره قبل انتهاء اجازة عيد الفطر المبارك، وعودة البنوك والمصارف العاملة في مصر للعمل المصرفي مرة أخرى.

وجاء سعر الدولار اليوم في البنوك وفق آخر تحديث على مواقعها الإلكترونية كالتالي:

سعر الدولار في البنك المركزي المصري 48.29 جنيه للشراء، 48.42 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري 48.3 جنيه للشراء، 48.4 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر 48.3 جنيه للشراء، 48.4 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية 48.3 جنيه للشراء، 48.4 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك قناة السويس 48.3 جنيه للشراء، 48.4 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك البركة 48.25 جنيه للشراء، 48.35 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك التعمير والإسكان 48.3 جنيه للشراء، 48.4 جنيه للبيع.

سعر الدولار في NBK بنك الكويت الوطني 48.25 جنيه للشراء، 48.35 جنيه للبيع.

سعر الدولار فيQNB الأهلي 48.31 جنيه للشراء، 48.41 جنيه للبيع.

سعر الدولار في (CIB) البنك التجاري الدولي 48.3 جنيه للشراء، 48.4 جنيه للبيع.

سعر الدولار في كريدى أجريكول 48.68 جنيه للشراء، 48.78 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الشركة المصرفية العربية الدولية 48.02 جنيه للشراء، 48.03 جنيه للبيع.

سعر الدولار في المصرف العربي الدولي 48.3 جنيه للشراء، 48.4 جنيه للبيع.

سعر الدولار في المصرف المتحد 48.2 جنيه للشراء، 48.3 جنيه للبيع.

سعر الدولار في مصرف أبوظبى الإسلامى 48.7 جنيه للشراء، 48.8 جنيه للبيع.