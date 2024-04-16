الاحتلال الإسرائيلي يقتحم مدنًا فلسطينية ويعتقل عددًا من الشبان فجر اليوم

نفذت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الثلاثاء عددًا من عمليات الدهم والاعتقالات بين صفوف الشبان الفلسطيني، حيث اعتقلت قوات الاحتلال الاسرائيلي، فجر اليوم الثلاثاء، أربعة شبان من بلدة حبلة جنوب قلقيلية.

وحسب وكالة وفا الفلسطينية، أفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اقتحمت البلدة وشنت حملة اعتقالات في صفوف الشبان، عرف منهم حتى اللحظة: باهر درة، ومراد مرداوي، وتامر عودة، وعزيز شهوان، بعد اقتحام منازل ذويهم وتفتيشها والعبث بمحتوياتها.

كما اقتحمت قوات الاحتلال الاسرائيلي، فجر اليوم الثلاثاء، مدينة جنين، وشنت حملة اعتقالات فيها.

وأوضحت مصادر محلية وشهود عيان، أن قوات الاحتلال اقتحمت بعدد من المركبات العسكرية الحي الشرقي في المدينة، واعتقلت كلا من: عز الدين الزرعيني، محمد العجاوي، رامي العجاوي، فادي الصوص، وصبحي الجعفر بعد دهم منازلهم وتفتيشها، كما قامت بتخريب الممتلكات وعدد من المركبات في الحي.

كما اقتحم جيش الاحتلال عددا من أحياء المدينة عرف منها: حي البساتين، والمراح، وشارع الناصرة، كما تواجدت قوات الاحتلال بالقرب من مستشفى الرازي، واندلعت مواجهات مع الشبان دون أن يبلغ عن أي إصابات.

وفي السياق ذاته، اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، مدينة الخليل.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اعتقلت الشابين عبد الرحمن الفاخوري من منطقة واد الجوز في الخليل، والطالب عبادة فراس وائل أبو شرخ (21 عاما) من منزله في المنطقة الجنوبية في المدينة.