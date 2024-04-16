رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية ينتقد الهجوم على قبة زابوروجي النووية

انتقد المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي، الهجوم على إحدى وحدات محطة زابوروجي " ZNPP " للطاقة النووية، ووصفه بأنه عمل خطير جدًا، على الرغم من عدم وقوع أضرار جسيمة.

فيما تمكن فريق ISAMZ (بعثة الدعم والمساعدة التابعة للوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى زابوروجي) من فحص موقع الضربة بمبنى مفاعل الوحدة 6، وقال غروسي في اجتماع لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بالرغم أن الأضرار التي لحقت بالهيكل سطحية، فإن الهجوم يشكل سابقة خطيرة للغاية للاستهداف الناجح لقبة الاحتواء للمفاعل.. وفقًا لما نقلته وكالة الأنباء الروسية "تاس".

المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية:السلامة النووية معرضة للخطر

وأضاف غروسي أنه يجب وقف الهجمات على محطة ZNPP لأنها تعرض سلامة المنشأة للخطر، قائلًا:"هذه الهجمات المتهورة يجب أن تتوقف على الفور، وبالرغم من أنها لم تؤدي إلى حادث إشعاعي هذه المرة، إلا أنها تزيد بشكل كبير من المخاطر في محطة زابوروجي للطاقة النووية حيث السلامة النووية معرضة للخطر.

وأشار رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى أن خبراء المنظمة أبلغوا في 7 أبريل الجاري عن توجيه ضربة مباشرة لمحطة الطاقة النووية ZNPP، للمرة الأولى منذ نوفمبر 2020.

وفي الفترة من 5 إلى 9 أبريل، نفذ الجيش الأوكراني عدة ضربات على مباني محطة ZNPP وفي منطقة ميناء الشحن التابع لشركة ZNPP ومحطة النيتروجين والأكسجين رقم 2، ألحقت الهجمات أضرارًا بشاحنة كانت تقوم بتوصيل الطعام إلى المقصف، وأصيب ثلاثة أشخاص.

كما أصابت إحدى الطائرات بدون طيار سطح الوحدة 6، وتم إسقاط طائرة بدون طيار انتحارية فوق محطة الطاقة النووية، وسقطت شظاياها على سطح الوحدة 6، وقالت المتحدثة باسم ZNPP يفغينيا ياشينا، في 14 أبريل، إن الوضع في منطقة ZNPP ومدينة إنرغودار لا يزال متوتراً، مع ظهور طائرات بدون طيار أوكرانية في السماء بالقرب من المحطة، بحسب ما نقلته "تاس".

وعلى صعيد أخر أعرب المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية أمس الاثنين عن قلقه من احتمالية استهداف إسرائيل للمنشآت النووية الإيرانية، مؤكدًا أن عمليات تفتيش الوكالة للمنشآت الإيرانية ستستأنف اليوم الثلاثاء.